القضاء التونسي يأمر بسجن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي

أصدر القضاء التونسي بطاقة إيداع بالسجن في حق زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي.

ودونت المحامية إيناس حرّاث، عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، قائلة: “قرر حاكم التحقيق في المكتب 33 في المحكمة الابتدائية في تونس، بعد جلسة تحقيقية دامت أكثر من تسع ساعات بين استنطاق ومرافعات، إصدار بطاقة إيداع في حق راشد الغنوشي، رئيس البرلمان الشرعي ورئيس حزب حركة النهضة”.









ويأتي ذلك بعد ساعات من تكذيب هيئة الدفاع عن الغنوشي ومستشاره السياسي، رياض الشعيبي، لوسائل إعلام تحدثت عن صدور بطاقة إيداع بالسجن في حقه.

وكانت السلطان التونسية اعتقلت الغنوشي مساء الاثنين، كما قامت بتفتيش منزله وإغلاق مقرات حركة النهضة في تونس، على خلفية إدلائه بتصريحات، حذّر فيها من “حرب أهلية” في حال إقصاء الإسلام السياسي واليسار من العملية السياسية في البلاد.

وتم توجيه تهمة “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج والقتل والسلب” للغنوشي وقيادات أخرى في حركة النهضة.

وأطلق عشرات السياسيين والحقوقيين في العالم حملة تضامن واسعة مع الغنوشي، مطالبين السلطات التونسية بالإفراج عنه.