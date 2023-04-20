النجمة الفلسطينية التشيلية إليانا تحقق تحولاً مفصلياً في مسيرتها الفنية بالوقوف على مسرح «كوتشيلا»

بعد مشاركتها كأول فنانة تؤدي مجموعة كاملة من الأغنيات باللغة العربية في مهرجان «كوتشيلا» للموسيقى والفنون، حققت النجمة الفلسطينية التشيلية إليانا تحولاً مفصلياً في حياتها الفنية من خلال غنائها في هذا المهرجان العالمي الغنائي الذي استقطب أهم النجوم في العالم.

وأعربت عن افتخارها وسعادتها بالمشاركة في هذا المهرجان بقولها: «أنا فخورة جداً بغنائي على هذا المسرح، وسعيدة أنني أتشارك فنّي وشغفي مع جمهور من حول العالم».









واضافت «كانت المسؤولية كبيرة علي خاصة أنني ترجمت ثقافتي وقدمت وصلة فنية بحب كبير على واحد من أهم المسارح في العالم، وأعتبر هذه المُشاركة هي نقطة تحوّل مفصلية في حياتي الفنية».

وأكدت اليانا أن حلمها تحقق بالوقوف على هذا المسرح بقولها «لطالما كنت أحلم أن أقف على هذا المسرح، واليوم حققت حلمي، ولا شك أن هذا الأمر يُحمسني ويحثني على تقديم الأفضل دائماً والبحث عن موسيقى جديدة أصل من خلالها إلى جمهور أكبر.»

تجدر الاشارة إلى أن مهرجان «كوتشيلا» للموسيقى والفنون يمتد بنسخته هذا العام من 14 لغاية 23 الشهر الجاري، علماً أنه انطلق عام 1999 وهو مُنظّم من قبل شركة «غولدن فويس» الأمريكية، ويحضره حوالى 100 ألف مُتفرج كل يوم.