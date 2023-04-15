جورج وسوف يبتهل في رمضان: يا الله عليك اتكالي

في خطوة لها رمزيتها في شهر رمضان المبارك، قدّم سلطان الطرب جورج وسوف ابتهالاً دينياً، غنّاه بصوته بكل خشوع، تضرّع فيه إلى الله العالم بحاله والذي عليه يتكّل، كما جاء في الابتهال، الذي نشره تحت عنوان «أسماء الله الحسنى» عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وترافق هذا الابتهال مع عرض صور منها الهلال والجامع، والتي تتلاءم مع شهر رمضان، وجاء في الدعاء: «يا الله يا عالماً بحالي عليك اتكالي يا الله».

وحظي هذا الدعاء بمشاهدات عالية وباعجاب من المتابعين والإعلاميين الذين أثنوا على خطوته المباركة هذه، ومن بينهم الإعلامي نيشان. كما تمنوا له العزاء بوفاة نجله وديع، وعلّق حساب من محبي جورج وسوف، بالقول: «وأنا أدعو الله العالم بحالنا الذي عليه اتكالنا ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقك تمام الصحة والعافية وطول العمر والسعادة لقلبك. يا جورج وسوف. الله يرحم ابنك وديع. أنت متربع على عرش قلبي يا أبو وديع. يا جبل ما يهدك ريح. أحبك أيها الغالي وسوفي».

كما أثنت متابعة على دعاء سلطان الطرب وحيّته على طريقتها: «يا الله، ونعم بالله عليه توكلنا في لحظات الضعف وعند حدوث أي نازلة. لا توجد وسيلة لتحقيق الراحة إلا عند التقرب من الله سبحانه وتعالى وصولاً إلى حالة التجلي التي تعتبر قمة في حب الخالق عز وجل».







