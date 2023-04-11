“لا سبب واضحا”.. قفزة مفاجئة لبيتكوين بعد غياب

تجاوز سعر العملة الرقمية المشفرة “بيتكوين”، حاجز الـ30 ألف دولار، الثلاثاء، للمرة الأولى منذ عشرة أشهر، مما أثار تساؤلات عن سبب تلك القفزة.

وفي مستهل تعاملات اليوم، وصلت العملة المشفرة الأبرز، إلى 30 ألفا و379 دولار، قبل أن تنخفض إلى 29 ألفا و787 ثم تعود للارتفاع مجددا لتصبح في أحدث معاملة 30 ألفا و146 دولارا، بحسب منصة “كوين ديسك“.









وظلت العملة الرقمية حبيسة نطاق 26 ألفا و500 دولار إلى 29 ألفا و400 دولار على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، لكنها ارتفعت في يوم واحد أكثر من 1800 دولار.

ورغم أن هذا السعر أقل بكثير من أعلى مستوى وصلت إليه هذه العملة على الإطلاق عند 68 ألف دولار في نوفمبر 2021، فإن هذه القفزة أثارت تساؤلات، ومخاوف، من تلاعب في السوق على نطاق واسع، بحسب صحيفة “الغارديان“.

وأدى انهيار بنك “سيليكون فالي” الشهر الماضي، والعدوى التي أثارها عبر الأسواق المالية، إلى تحول بعض عشاق العملات المشفرة إلى بيتكوين، كطريقة للحماية في ظل مخاوف من انهيار اقتصادي.

لكن الرئيس التنفيذي لتطبيق “لولي” المتخصص في بيتكوين، أليكس أدلمان، قال إن صعود العملة المشفرة الأبرز والأكثر قيمة في هذا القطاع، “لم يكن له سبب واضح”، لكنه رأى أن ذلك قد يكون بسبب عودة الثقة في العملات المشفرة، وتزايد الاهتمام بها من قبل مستثمرين، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات.