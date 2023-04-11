عاصي الحلاني يكشف عن تعرضه للاختطاف والتعذيب

كشف الفنان اللبناني عاصي الحلاني عن تعرضه للاختطاف والتعذيب، خلال الحرب الأهلية اللبنانية، حين كان يبلغ من العمر 16 عاماً.

وقال عاصي في لقاء تلفزيوني إنه خُطف حين كان بلده مقسوماً إلى فئتين، ومقطّع الأوصال بما عُرف بـ”خطوط التماس”.









وأوضح أن خاطفيه كبلوا يديه خلف ظهره على السلّم، وضربوه على ظهره كل نصف ساعة لمدة نهار ونصف النهار، قبل أن يطلقوا سراحه بفضل العناية الإلهية، بعد أن تأكدوا من عدم انتمائه إلى أحد الأحزاب، وأنه “آدمي”، بعدما ظنّ أنه سيُعدم. وأضاف أنه تخطى تلك المرحلة المؤلمة.

وذكر الحلاني أنه عمل في طفولته خارج الدوام المدرسي في محل حلويات ونجاراً، من أجل تحقيق حلمه بشراء عود.

وأكّد خسارته ما يقارب 10 ملايين دولار أمريكي في المصارف اللبنانية خلال الأزمة التي تمرّ بها بلاده حالياً.

وتحدث عن علاقته بغيره من الفنانين كصداقته بملحم زين، وعدم مقارنته بوائل كفوري بسبب اختلاف ما يقدمانه غنائياً، لافتاً إلى أن أغنية “ما وعدتك بنجوم الليل” كانت له في البدء.