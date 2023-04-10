مارك ضو: سنعطّل أي جلسة تحاول فرض سليمان فرنجية رئيسًا

اعتبر النائب مارك ضو ان “مقاربة القطريين مختلفة عن مقاربة الفرنسيين، وقد نشهد طرحاً قطريًّا جديداً في مقابل الطرح الفرنسي في الاجتماع الخماسي المقبل، وما طرحته باريس مرفوض وغير قابل للحياة”.









واضاف في تصريح للـ “mtv” بأن “المبادرة القطرية في ظلّ الاتفاق السعودي – الايراني تعني أن البلدين قد لا يحتاجان الى وساطة باريس للتواصل، والسؤال اليوم هل الاقتراح الفرنسي سيبقى الوحيد على الطاولة؟”.

واكد ضو : “سنتصدّى لمحاولة فرض رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، وستكون الأولويّة لتعطيل أي جلسة تحاول فرضه، ويتم التداول حاليًّا بين قوى المعارضة في عدد من الأسماء، وجاهزون للنزول الى مجلس النواب والأولويّة للخطة الانقاذية”.