ميقاتي: عناصر “غير لبنانية” وراء الهجمات على إسرائيل

كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، أن التحقيقات الأولية لحادثة إطلاق صواريخ من بلاده تجاه إسرائيل بينت أن “عناصر غير لبنانية” مسؤولة عن الهجمات.

وقال ميقاتي في بيان إن “الأمر كان عبارة عن ردة فعل على العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة”.









وكانت إسرائيل، اتهمت فصائل فلسطينية بالوقوف خلف إطلاق عدد من الصواريخ من جنوب لبنان على البلاد، مرجحة أن تكون حركة حماس أو الجهاد الإسلامي.

واستبعدت إسرائيل في الوقت ذاته، أن يكون حزب الله اللبناني قد أطلق الصواريخ.

وأحصت إسرائيل إطلاق 34 صاروخا على الأقل من جنوب لبنان باتجاهها، سقط خمسة منها في مناطق سكنية وأوقع إصابة خلال الأسبوع الماضي.

وردا على ما يثار بشأن غياب الحكومة عن التطورات الأخيرة، أشار ميقاتي إلى أنه يعالج مسألة الأحداث في جنوب لبنان على حدود إسرائيل دون صخب إعلامي.

وقال إنه “منذ اللحظة الأولى لبدء الأحداث في الجنوب، قمنا بالاتصالات اللازمة مع جميع المعنيين، ومع الجهات الدولية الفاعلة بعيدا عن الأضواء؛ لأن هذه المسائل لا تعالج بالصخب الإعلامي أو بالتصريحات”.

وبالتزامن مع ذلك، أوعز ميقاتي إلى وزارة الخارجية اللبنانية بالتحرك على خط مواز لتأكيد أن لبنان يرفض مطلقا أي تصعيد عسكري واستخدام أراضيه لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار.

في المقابل، نفّّذ الجيش الإسرائيلي، الجمعة، غارات على منطقة صور اللبنانية، قال إنها طالت “أهدافا بينها بنى تحتية للإرهاب تابعة لمنظمة حماس”.

وهذه أول مرة تشن فيها إسرائيل غارات على لبنان منذ صيف 2021، علما أن عدد الصواريخ التي أُطلقت نحوها الخميس هو الأكبر منذ العام 2006.

من جانبه، أكد ميقاتي أن لبنان يرفض “انتهاك السيادة” من قبل إسرائيل، مضيفا: “قدمنا شكوى جديدة بهذا الصدد إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن الدولي”.