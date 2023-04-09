نيكولا معوّض يبرع في تقمّص شخصية النبي إبراهيم في فيلم هوليوودي

تمّ في الصالات السينمائية اللبنانية إطلاق فيلم «ابنه الوحيد»، من بطولة الممثل اللبناني نيكولا معوض، الذي جسّد قصة النبي إبراهيم في عمل هوليوودي هو الأول من نوعه لممثل لبناني.

ويتناول الفيلم شريطاً تاريخياً عن مسار حياة النبي إبراهيم، وقد برع نيكولا معوض في تقمّص الشخصية في مراحل مختلفة من عمر إبراهيم عندما كان شاباً وفي منتصف العمر وصولاً إلى تقدّمه في السن.









وتمّ تصوير الفيلم في ولاية كاليفورنيا في عام 2019 وهو من كتابة وانتاج وإخراج الأمريكي ديفيد هيلينغ.

ولفت معوض إلى أنه انفصل خلال التصوير عن الحياة العادية تماماً وبات مندمجاً بالشخصية، مشيراً إلى أن معظم المشاهد صُوّرت في صحراء «موهافي»، التي تشبه بجغرافيتها منطقتنا، اضافة إلى مغارة «غريفيث بارك».

وشارك في التمثيل سارة السيّد، في دور سارة زوجة إبراهيم وعدنان موسكوفيتش، بدور إسحاق ابنهما. وبلغت ذروة تأثر الحضور لحظة إقدام إبراهيم على تقديم ابنه الوحيد ذبيحة لرب العالمين.

وأعرب الممثل اللبناني عن سروره لما حققه الفيلم في الأسبوع الأول من عرضه في الولايات المتحدة بحصوله على المركز الثالث بين الأفلام المنافسة في شباك التذاكر.

وكان وقع اختيار منتجي الفيلم على نيكولا معوض، بعدما فتح صفحة «بروفايل» على موقع «أي أم دي بي»، إحتوت على كافة البيانات الفنية الخاصة به، وقد لفت المنتجين حضور الممثل اللبناني، فتم اختياره بين 1700 ممثل حول العالم.

ومن الأفلام التاريخية إلى الأفلام الكوميدية، حيث بدأ عرض فيلم «نهاية الأسبوع « في الصالات اللبنانية أيضاً، وهو فيلم رومانسي كوميدي يعرض قصة حقيقية عن واقع اجتماعي، من بطولة شيراز في تجربة سينمائية أولى، حيث تلعب دور حبيبة الممثل فؤاد يمين بشخصية عمر الذي يجعل الجمهور يتعاطف معه في مواقفه الحزينة الصعبة والمضحكة في آنٍ. فيما تلعب كارلا بطرس دور والدة شيراز وحبيبة عمر السابقة، أما نزيه يوسف فيتولى دور الأب الحريص على مشاعر ابنته، مقدّماً مشاهد طريفة بأداءٍ مميّز.

وهذا الفيلم من إخراج سامي كوجان، الذي صوّره بطريقة تجمع المتعة وعنصر المفاجأة وبنص عفوي وسهل.