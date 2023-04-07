جيش الاحتلال يُسقط طائرة مسيرة قادمة من لبنان.. وموقع أمريكي: إسرائيل لن تنجر إلى صراع إقليمي

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة 7 أبريل/نيسان 2023، إسقاط طائرة مسيرة قادمة من لبنان، اخترقت الأجواء الإسرائيلية. وقال الجيش في بيان، إن قواته رصدت طائرة مُسيرة قادمة من لبنان اخترقت الأجواء الإسرائيلية، وقام باعتراضها وإسقاطها، في حين ذكر موقع “أكسيوس” الأمريكي أن نقاش وزراء حكومة بنيامين نتنياهو خلص إلى أن إسرائيل “لا مصلحة لها بالانجرار لصراع إقليمي”.

يذكر أنه في مساء الخميس، شنت مقاتلات إسرائيلية سلسلة غارات على أهداف في قطاع غزة، فيما أعلنت فصائل فلسطينية عن تصديها للطائرات بصواريخ أرض – جو. وردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق رشقات من الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.









إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل

كان 37 صاروخاً قد انطلقت من الأراضي اللبنانية تجاه إسرائيل، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنها أطلقت تجاه منطقة الجليل (شمال إسرائيل). ولم تتبن أي جهةٍ المسؤولية، فيما ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية (خاصة) أن التقديرات تشير إلى أن إطلاق الصواريخ جاء رداً على الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى.

كانت الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المصلى القبلي بالمسجد الأقصى في القدس المحتلة، فجر ومساء الأربعاء، واعتدت على المصلين والمرابطين بالضرب واعتقلت مئات منهم.

إسرائيل لا ترغب في صراع إقليمي

في حين ذكر موقع “أكسيوس” الأمريكي، الجمعة، أن نقاش وزراء حكومة بنيامين نتنياهو خلص إلى أن إسرائيل “لا مصلحة لها بالانجرار لصراع إقليمي”.

نقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين اثنين بوزارة الدفاع (لم يسمّهما)، قولهما إن “إسرائيل ركزت ضرباتها الليلة الماضية (الخميس) في قطاع غزة ولبنان على أهداف لحركة حماس؛ في محاولة لتجنب صراع أوسع مع جماعة حزب الله”.

لدى مناقشتهم سبل الرد على رشقة الصواريخ التي أطلقت من لبنان ظهر الخميس، خلص الوزراء الإسرائيليون إلى أن تل أبيب ليست لديها مصلحة بالانجرار إلى حرب في لبنان قد تتحول فيما بعد إلى صراع إقليمي، حسب المصدر نفسه.

حماس تبحث مع روسيا تطورات الأوضاع

في سياق متصل بحثت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الجمعة، مع مسؤول روسي رفيع، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان والمسجد الأقصى بالقدس المحتلة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس مكتب العلاقات الدولية بالحركة موسى أبو مرزوق، مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، بحسب بيان أصدرته “حماس”.

أجرى أبو مرزوق اتصالاً هاتفياً مع بوغدانوف الذي يشغل أيضاً منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي بالشرق الأوسط وإفريقيا؛ “لبحث العدوان الصهيوني على قطاع غزة ولبنان وضرورة وقفه بشكل فوري، والاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى”، وفق البيان.

البيان قال كذلك: “استعرض أبو مرزوق جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين”، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني “متمسك بحقوقه، وأن حركة حماس ستدافع عن شعبنا بكافة السبل المتاحة”.

بدوره عبّر المسؤول الروسي عن “موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، واستعرض الجهود التي تبذلها بلاده في هذا الصدد مع الأطراف المعنية”.