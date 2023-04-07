التحقيق الفرنسي بأموال سلامة في أوروبا يتسارع: الاتهام جاهز

يتسارع التحقيق الفرنسي في الثروة التي يملكها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أوروبا بعدما استدعته قاضية فرنسية للمثول أمامها في 16 أيار، في جلسة يرجّح أن يوجه إليه الاتّهام خلالها، في قضية اتّخذت فيها الدولة اللبنانية صفة طرف مدني ويلاحق فيها أيضاً مروان خيرالدين، مدير “بنك الموارد” اللبناني.

ويبقى السؤال: هل سيمثل سلامة أمام القاضية في باريس أم لا؟

أفاد مصدر قضائي لبناني ومصدر مطّلع على القضية، وكالة فرانس برس، أنّ القضاء الفرنسي استدعى سلامة للمثول أمامه بشبهة جمع ثروة ضخمة في أوروبا، تشتمل على أموال وعقارات، من خلال ترتيبات مالية معقّدة واختلاس كمّيات ضخمة من الأموال العامة اللبنانية.









وأوضح المصدر القضائي اللبناني، أن السلطات اللبنانية لا يمكنها إرغام سلامة على الذهاب إلى فرنسا، لا سيّما وأنّه يخضع لمنع سفر فرضته عليه القاضية اللبنانية غادة عون، علماً بأنّ قرار منع السفر هذا يمكن أن يُرفع.

وأكّد وكيل الدفاع عن سلامة، المحامي بيار-أوليفييه سور، لوكالة فرانس برس، أنّ موكّله البالغ من العمر 72 عاماً استُدعي فعلاً للمثول أمام القضاء الفرنسي وأنّه “يدرس جدوى” تلبية هذا الطلب.

ففضلاً عن مسألة “إمكانية السماح لرياض سلامة بمغادرة لبنان من عدمه”، يطعن المحامي بقانونية الإجراءات المتّخذة في حقّ موكّله، معتبراً أنّ المحقّقين الفرنسيين الذين استمعوا إليه في لبنان في منتصف آذار خالفوا القانون لأنّهم استجوبوه بصفته “مجرّد شاهد” فيما هم بصدد توجيه اتهام إليه .

ويؤكّد المحامي أنّ قانون العقوبات الفرنسي “يحظر بشكل صارم الاستماع” إلى شخص بصفة “مجرّد شاهد” إذا كانت هناك “ضدّه مؤشرات خطرة أو متّسقة بشأن مشاركته في الجرم” الذي يتمّ التحقيق فيه.

كذلك رفع المحامي سور دعوى أمام قضاء الاستئناف الفرنسي للطعن بقرارات الحجز على أموال موكّله والتي صدرت في آذار 2022.

وأرجأت محكمة الاستئناف في باريس الجلسة التي كانت مقرّرة للنظر في هذا الطعن من 4 نيسان إلى 23 أيار.

توجيه الاتّهام

وسيشكّل توجيه الاتّهام إلى سلامة خطوة كبيرة في هذا التحقيق القضائي الذي بدأ في تمّوز 2021 في فرنسا، بالتوازي مع إجراءات قضائية أخرى في أوروبا وسويسرا.

وحسب المصدر المطّلع على القضية ومصدر قضائي لبناني، فإنّ الدولة اللبنانية اتّخذت مؤخّراً صفة الطرف المدني في فرنسا في هذه القضية.

وأوضح المصدر القضائي اللبناني أنّ بيروت “تريد بالتالي الاحتفاظ بحقّها في أن تستردّ لحساب الخزينة اللبنانية أيّ أموال أو ممتلكات يمكن أن يكون سلامة قد استحوذ عليها بصورة غير مشروعة إذا ما تمّ تجميد” هذه الأموال.

وتحرّكت الدولة اللبنانية لرفع دعاوى في أوروبا وفي الدول التي وضعت حجزاً على أموال أو ممتلكات لسلامة، حتّى يتمّ حجز الأموال لصالح الخزينة اللبنانية، في حال تبيّن أنّ مصادرها غير شرعية.

ورفض أحد محامي الدولة اللبنانية في فرنسا الردّ على استفسارات لوكالة فرانس برس بهذا الشأن.

لكن، بالنسبة إلى المحامي وليام بوردون، وكيل جمعية شيربا وتجمّع “ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان”، وهما طرفان مدنيّان في هذه القضية، فإنّ القانون الفرنسي الصادر في آب 2021 بشأن ردّ ممتلكات استحوذ عليها بطريقة غير مشروعة “هو الذي يطبّق عندما يتمّ توجيه اتّهام إلى واحد أو أكثر من الموظفين العموميين اللبنانيين”.

وفي حال أدين سلامة بصورة نهائية وباتّة، فإنّ المحامي بوردون يقول إنّ “الأموال المصادرة بصورة نهائية لن تعود بالتالي إلى الدولة اللبنانية، بل ستذهب لتمويل مشاريع لصالح المصلحة العامّة” في لبنان.

وقال وكيل الدفاع عن سلامة إنّ عملية اتّخاذ صفة الطرف المدني في القضية كانت “الذريعة المناسبة لإرجاء” جلسة الاستماع التي كانت مقرّرة في 4 نيسان أمام محكمة الاستئناف في باريس، في تأجيل شكّك المحامي أيضاً في مدى قانونيته.

ووفقاً للمحامي سور، لا بدّ للحكومة اللبنانية من أن تضفي الطابع الرسمي على صفة الطرف المدني هذا بمرسوم يصدر عنها.

ويقول المحامي إنّه إذا لم تصدر الحكومة اللبنانية هذا المرسوم “فسنقدّم شكوى جنائية بتهمة التزوير ومحاولة احتيال”.

خير الدين ومنع مغادرة فرنسا

وفي نهاية آذار، وجّهت قاضية التحقيق المالي أود بوريزي المكلّفة هذه القضية في باريس، إلى مروان خير الدين، رئيس مجلس إدارة “بنك الموارد”، وهو مصرف لبناني خاص، لائحة اتّهام رسمية.

وبموجب هذه اللائحة فإنّ خير الدين متّهم بالارتباط بـ”عصابة إجرامية” بهدف اختلاس أموال عامّة من قبل موظف عمومي على حساب الدولة اللبنانية، وخيانة الأمانة، وإفساد موظف عمومي.

وخير الدين البالغ من العمر 55 عاماً والذي استمع إليه محقّقون أوروبيون في لبنان في كانون الثاني، يُلاحق أيضاً بتّهمة غسل أموال في إطار عصابة منظّمة.

وحسب المصدر المطلّع على القضية، فإنّ خير الدين الذي كان وزيراً في العقد الماضي وُضع تحت مراقبة قضائية، بكفالة مالية قدرها مليون يورو، ومُنع من السفر من فرنسا.

ويُشتبه بأنّ بنك الموارد لم يتحقّق كما ينبغي من الحسابات التي كان المستفيد منها سلامة، وذلك في مقابل حصول المصرف على مزايا مختلفة من حاكم المصرف المركزي اللبناني.

واتّصلت وكالة فرانس برس بوكيل الدفاع عن خير الدين، لكنّ المحامي لم يردّ في الحال.

وبالنسبة إلى بوردون، فإنّ هذا الأمر يشير إلى أنّ “عمليات غسل الأموال التي قام بها سلامة والمقرّبون منه ما كان ممكناً أن تحصل إلا بمساعدة مصرفيين في فرنسا وأماكن أخرى”.

وفي 14 حزيران، أصبحت آنّا ك.، المقرّبة جداً من رياض سلامة والمشتبه بأنّها أحد أعوانه في فرنسا، أول شخص يوجّه إليه اتّهام رسمي في هذه القضية.

المدن