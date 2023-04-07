يونيفيل: لبنان وإسرائيل لا يريدان الحرب

أكدت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، في بيان فجر الجمعة، أعقب قصفا نفذته إسرائيل على الجنوب اللبناني، أن الطرفين “لا يريدان الحرب”، داعية إياهما إلى التهدئة.

وأعلنت القوة الدولية التي تنتشر في جنوب البلاد للفصل بين إسرائيل ولبنان، أن الجيش الإسرائيلي أبلغها باعتزامه الرد على الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان، قبل دوي انفجارات في محيط مدينة صور. وأوضحت أن “الطرفين قالا إنهما لا يريدان الحرب”.









وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، أن قواته شنت غارات على مواقع تابعة لحركة حماس الفلسطينية في جنوب لبنان، في تطور يأتي بعد إطلاق وابل من الصواريخ من الأراضي اللبنانية تجاه إسرائيل.

وقال الجيش في بيان مقتضب إن قواته “تنفذ ضربات في لبنان حاليا، التفاصيل تأتي لاحقا”.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة عبر تويتر: ” أغار جيش الدفاع على مواقع بنى تحتية وأهداف أخرى تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في جنوب لبنان. جيش الدفاع لن يسمح لمنظمة حماس الإرهابية العمل انطلاقا من لبنان ويعتبر الدولة اللبنانية مسؤولة عن أي عملية اطلاق نار تنتطلق من داخل أراضيها”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، توعد، الخميس، بجعل أعداء بلاده يدفعون “ثمن كل اعتداء”، في أعقاب إطلاق وابل من الصواريخ من لبنان.

فيما أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، رفض بلاده “أي تصعيد عسكري” من أراضيه.

وشدد ميقاتي عقب استقباله وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتو، على “إدانة لبنان وشجبه عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان”، موضحا أن بلده “يرفض مطلقا أي تصعيد عسكري ينطلق من أرضه واستخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم”.

وأعلن الجيش اللبناني، الخميس أن وحداته عثرت على صواريخ معدة للإطلاق في محيط بلدتين في جنوب البلاد.

وقال في بيان إنه عثر “على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ المعدة للإطلاق في محيط بلدتي زبقين والقليلة” في قضاء صور، موضحا أنه “يجري العمل على تفكيكها”. ونشر صورا لصواريخ ومنصات مثبتة بين أشجار زيتون.

ووكانت قوة يونيفيل قد حذرت من أن “الوضع الحالي خطر جدا”، داعية إلى “ضبط النفس”.

وأضافت أن رئيسها، أرولدو لازارو، “على اتصال بالسلطات على جانبي الخط الأزرق” الذي يقوم مقام خط الحدود بين لبنان وإسرائيل.