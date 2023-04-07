إسرائيل تحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية “كل نشاط إرهابي من أراضيها”.. وغانتس: “ألحزب وحماس” سيدفعان الثمن

عقد قائد منطقة الشمال في الجيش الإسرائيلي اللواء أوري جوردن اجتماعاً ضمّ، رئيس قسم العلاقات الخارجية العقيد إيفي ديفرين وقائد القوات الدولية اليونيفل الجنرال أرولدو لازارو ساينز.

ونقل إعلام إسرائيلي عن مسؤولين بالجيش الإسرائيلي قولهم إنهم بحثوا مع قائد اليونيفل وقف التصعيد مع لبنان.









وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر “تويتر”، إلى أن القادة تداولوا الأحداث الأمنية الأخيرة المستجدة على طول الحدود مع لبنان.”

وأضاف، “قائد المنطقة الشمالية شدد على مسؤولية الدولة اللبنانية وجيشها فيما يتعلق بكل نشاط ارهابي منطلق من أراضيها وفي أراضيها”.

غانتس: وفي هذا السياق، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس، على الأحداث الأمنية أمس الخميس، قائلاً، “حركة حماس وحزب الله سيدفعان الثمن”.

وأشار غانتس في تصريح، اليوم الجمعة، إلى أنه “كان من المفترض أن تكون فترة رمضان الكريم فترة صلاة وعطلة، لكن هناك متطرفين يستغلون حرية العبادة لأغراض إرهابية”، مؤكداً أن “جيش الدفاع قوي وإسرائيل قوية. ”

وحمّل غانتس في تصريح سابق، “الدولة اللبنانية مسؤولية إطلاق صواريخ من أراضيها”، وقال، “المسؤولون عن إطلاق الصواريخ في الشمال ليسوا فقط حماس وحزب الله، بل دولة لبنان، وهي التي ستتحمل تبعات الأعمال الإرهابية من أراضيها وكذلك حماس من قطاع غزة. أقول هنا بشكل مؤكد ونحن نعرف كيف نرد على الإرهاب من لبنان، ومن غزة”.