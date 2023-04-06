باسيل: أنا ما بشتغل عند حدا…

بَدا رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل مرتاحاً بعد لقائه الموفد القطري الذي صودِف ان التقيناه أثناء مغادرته مقر «التيار» في سنتر ميرنا شالوحي. وعلى رغم من البسمة التي لم تفارقه اثناء اللقاء وارتياحه وتماسكه طوال الجلسة الا انّ باسيل في الشكل بدا انه فقد كثيرا من وزنه لكن هذا لم ينعكس مطلقاً على إدراك وقدرة استيعاب فائقة لكافة الملفات، فذهنه حاضر وبسهولة يسترجع تفاصيل وتواريخ مفصلية في مسيرة حياته السياسية وفي تاريخ لبنان، فكان كلما «شَطحنا» يستوقفنا ليذكّرنا باقتراحاته لو أخذ بها…









ولأننا بدأنا من حيث غادر الموفد القطري بدأ باسيل من هنا ليثبت لنا كيف ان لبنان يبرع في تضييع الفرص، ومن الفرصة القطرية التي اضاعها لبنان يبدأ باسيل بالتعداد… وذكر انه عندما أبدى القطريون رغبتهم بالمساعدة وليس فقط على صعيد الرئاسة بل في التسعينات عندما فازوا بمناقصة غاز لا علاقة لنا بها، فازوا بها بجدارة كشركة («قطر اينرجي») وكانت لتوفّر على لبنان مليار دولار في السنة، «الا ان الشباب ألغوا المناقصة لأنّو ما طلعلن commission».

وبالعودة الى مهمة الوفد القطري كشف باسيل ان الوفد القطري اكد ان لا مرشحين لديهم بل هم مع فكرة البرنامج وخريطة الطريق والمشروع المتكامل رئيس جمهورية ورئاسة حكومة وخطة إنقاذ، وهم لم يطرحوا اسماء ولم يدخلوا في مقايضات بل قدموا تصورهم الذي يقضي بوجوب انتخاب رئيس للبنان… لكن المقاربة مختلفة بالنسبة لباسيل الذي يرى ان انتخاب الرئيس لا يحل المشكلة». ويصرّ باسيل على تذكيرنا والاسترسال في تفنيد الفرص الضائعة ويقول: «منذ متى دعونا الى عودة سوريا الى الحصن العربي وقامت القيامة علينا والجريمة الكبرى التي ارتكبتها حكومة ميقاتي هي في السماح لانتشار النازحين في لبنان»، مذكّراً بِطرحه عندما قال بوجوب «التمييز بين النازح الفعلي وبين النازح الاقتصادي». ويسأل: ماذا يمنع الحكومة اليوم من اتخاذ قرار بمنع دخول السوريين غير النازحين؟ ومنذ متى ندعو الى تفاهم خليجي ـ ايراني ولبناني ـ خليجي ولبناني ـ سوري؟».

لا يحقد باسيل على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بل يعتبره «مهضوم» في الشخصي»، انما في رأيه «قصة الساعة فضَحته وانكشف انه ليس المُقَرِّر ويبقى أداة ليس إلاّ… اختار سياسات لا تليق به ومخالفات جسيمة لا تليق به ايضاً».

وعن علاقته مع الثنائي الشيعي يكشف باسيل انها مجمّدة «لأننا نتكلم بمقاربتين مختلفتين لذلك «ما التقينا». لا نريد الرئاسة ولكن لن نسير بمرشح يفاقم الازمة… انا لا اعمل صبياً عند احد بل اعمل عند لبنان والتيار الوطني الحر».

وبالطبع كان لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة حصة، وعنه قال باسيل «أصبح رمزا للسلطة الفاسدة مجتمعة».

ومن وحي بكركي يعتبر باسيل «ان ما يعوّض التمثيل المسيحي هو اتفاق المسيحيين الاقوياء الذين لديهم حيثية مسيحية على اسم مرشح فيَقوى بهم».

وعندما نقول له ان الحوار يستلزم تنازلات، ونسأله ما هو التنازل الذي قدمته ؟ يجيب: «قدمت تنازلا كبيرا وهو عدم ترشحي»، اما اذا لم يلتزم المعنيون من حلفاء وخصوم بالبنود الاربعة فسندعو للعودة الى الشارع.