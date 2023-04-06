إسرائيل “تدرس” الرد على الصواريخ.. وحزب الله ينفي علاقته

يستمر الترقب على الحدود الجنوبية للبنان، بعد إطلاق صواريخ من مواقع مختلفة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع تسجيل أضرار مادية وبعض الإصابات في صفوف المستوطنين. وتشير التقديرات الأمنية اللبنانية إلى إطلاق ما بين 15 إلى 20 صاروخاً من سهل القليلة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية. فيما تحلّق طائرات التجسس الإسرائيلية بشكل مكثف في سماء مناطق الجنوب.

وكشفت تقارير إعلاميّة إسرائيلية أن اجتماعاً للحكومة الأمنية المُصغرة سيعقد في تل أبيب، اليوم، لبحث التطوّرات في الجليل الغربي، مشيرة إلى أنّ “إسرائيل تدرس الرد على إطلاق الصواريخ من لبنان بشكلٍ دقيق حتى لا تنجر إلى معركة”. مع هذا، فقد ذكرت هيئة البث الإسرائيليّة أنّ وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير أصدر تعليماته بالرد الفوري وعدم انتظار اجتماع قادة الأجهزة الأمنية.









مصدر الصواريخ

من ناحيتها، كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أنّ التقييم الأمني الإسرائيلي يشيرُ إلى أن حركة “حماس” في لبنان هي وراء إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأنّ “التقييم الأمني هو وقوف فصائل فلسطينية وراء إطلاق الصواريخ من لبنان”. وفي المقابل، نقلت وسائل إعلام عن مصدر مقرب من حزب الله نفى علاقته بإطلاق الصواريخ على إسرائيل. يُذكر أنّ سهل القليلة بالقرب من المخيمات الفلسطينية التي من المرجح أن فصائل منها أقامت منصات صواريخ بدائية فيها، واستخدمتها لإطلاقها باتجاه المستوطنات الإسرائيلية بعد ظهر اليوم.

من جهته، أكد المسؤول في حركة “فتح” الفلسطينية في لبنان محمد بقاعي، أن “الأوضاع في مخيمات صور طبيعية جداً، ولم تطلب الأجهزة اللبنانية منّا التنسيق معها بعد إطلاق الصواريخ”، وذلك عقب الحادث الأمني بين لبنان وإسرائيل. كما أكد بقاعي أن “لا علاقة للفصائل الفلسطينية البارزة بإطلاق الصواريخ الذي تم من أماكن بعيدة من المخيمات”، لافتاً إلى أنّ “إطلاقها يصب في مصلحة الاحتلال المأزوم داخلياً”.

اليونيفيل والجيش

وتعقيباً على التطورات الأمنية التي شهدتها الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، عقب إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه المستعمرات الإسرائيليّة، صدر عن نائب مدير مكتب “اليونيفيل” الإعلامي كانديس آرديل، بيان، أشار فيه إلى أنه “تم إطلاق عدة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل بعد ظهر اليوم. وأبلغ الجيش الإسرائيلي اليونيفيل أنه فعل نظام القبة الحديدية الدفاعي رداً على ذلك”.

وأوضح البيان أن “رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لازارو على اتصال بالسلطات على جانبي الخط الأزرق”. ولفت آرديل إلى أن “الوضع الحالي خطير للغاية، واليونيفيل تحث على ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد”.

فيما أفادت معلومات بأن الجيش اللبناني عثر على منصتي صواريخ يُرجّح أنه تمّ استخدامهما لإطلاق صواريخ باتجاه شمال فلسطين المُحتلة. وكشفت القناة “12 الإسرائيلية” نقلاً عن مصادر أمنية، أننا “لن ندخل في حرب ضد لبنان لكن سيكون هناك رد”.

أسئلة جعجع

وإثر هذا التصعيد على الحدود صدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، بيان علّق فيه على أحداث الجنوب بعد ظهر اليوم، وتوجّه إلى الحكومة اللبنانية بالأسئلة التالية: “ما هي الموجبات الوطنية التي تحتِّم في هذه اللحظة بالذات إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه اسرائيل؟”. وتابع سائلاً، “ماذا سيكون ردّ فعل الحكومة اللبنانية إزاء تعهداتها الالتزام بمندرجات القرار 1701؟ ماذا لو تحطّم لوح زجاجي واحد في منزل مواطن لبناني في الجنوب جراء تبادل الصواريخ والقصف المدفعي، فمن أين ستأتي الحكومة اللبنانية بالأموال اللازمة لإصلاحه؟”.

واستكمل جعجع، “هذا عدا عن السؤال الأساسي والمحوري والملحّ: هل اجتمعت الحكومة اللبنانية أو اتخذت قرار إطلاق الصواريخ من الجنوب باتجاه إسرائيل؟”. واعتبر أنّ “الحكومة اللبنانية، ولو كانت حكومة تصريف أعمال كما كل الحكومات التي سبقتها في الآونة الأخيرة، تكون بتخليها عن القرار الاستراتيجي للدولة لمصلحة محور الممانعة قد تخلّت عن مسؤوليتها الرئيسية في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن”. وختم جعجع، “إنّ المرشح الرئاسي الذي لا يتعهّد بإعادة القرار الاستراتيجي بأكمله إلى الدولة اللبنانية لا يصحّ ان يكون لا مرشحاً ولا رئيساً”.