القضاء الفرنسي يستدعي رياض سلامة للحضور أمامه في 16 أيار المقبل

تسلّمت النيابة العامة التمييزية إستنابة قضائية فرنسية طلبت فيها حضور حاكم مصرف لبنان #رياض سلامة إلى فرنسا في 16 أيار المقبل للتحقيق معه في الملف المفتوح أمام القضاء الفرنسي بشبهة غسل أموال من خلال تحويلات مالية نفاها الحاكم خلال الإستماع إلى إفادته أمام القاضية الفرنسية أود بوروزي في آذار الماضي. وسيجري تبليغ سلامة الموعد الفرنسي المحدّد.

ومعلوم أنّه ثمة قراراً بمنع سفر سلامة خارج لبنان صادرة عن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في وقت سابق. وأشارت مصادر قضائية مطّلعة إلى إمكانية رفع المذكرة لإتاحة سفر سلامة.









ويفصل الموعد الفرنسي يومين عن الموعد الجديد المحدد لاستجواب سلامة في الملف اللبناني. إذ عيَّن قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا جلسة في 18 أيار المقبل لهذا الاستجواب في انتظار بتّ المذكّرة التي تقدم بها وكلاءه قبل موعد الجلسة التي كانت مقرّرة اليوم. وطلبت المذكرة إخراج الدعوى المقدمة من الدولة ممثَّلة بهيئة القضايا في وزارة العدل من الملف لعدم الصفة وعدم الحصول على إذن من وزير المال.

ومن المقرّر أن تبدي رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر رأيها في في الدفع المدّعى به من الجهة المدعى عليها بعدما تبلّغتها أول من أمس. وهي سبقت أن خاطبت وزير المال في السياق بنيّة تعيين محامي دولة لمتابعة لتمثيل الهيئة في الملف الاوروبي من دون أن تلقى جواباً، بحسب مصادر قضائية. كما خاطبته قبل تقديم الدعوى موضوع المذكرة عشية وصول الوفد الأوروبي في آذار الماضي للإستماع الى سلامة.

ومعلوم أنّ جولة تحقيق ثالثة في لبنان سيجريها الوفد الأوروبي في لبنان في 25 نيسان الجاري للاستماع الى رجا سلامة ومساعدة الحاكم ماريان حويك.