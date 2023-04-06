عشرات الصواريخ تنطلق من لبنان وتضرب إسرائيل.. قصف هو الأعنف منذ حرب 2006 والاحتلال يرد بضربات مدفعية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس 6 أبريل/نيسان 2023، في بيانٍ، أن عشرات الصواريخ أُطلقت من لبنان باتجاه مستوطناته في الشمال، ودوت صافرات الإنذار في عدة مواقع، فيما ردت قوات الاحتلال بضربات مدفعية على جنوب لبنان، في قصف وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بـ”الأعنف” منذ 2006؛ حيث شهدت المنطقة حرباً بين الاحتلال وحزب الله اللبناني.

بدورها أفادت قناة 14 في التلفزيون الإسرائيلي بأن 100 صاروخ أطلقت من لبنان خلال 10 دقائق، على مستوطنات وبلدات شمالي إسرائيل، فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة شخصين بشظايا صاروخية جراء القصف.









كما أفادت بأن تقييم المؤسسة الأمنية للاحتلال أفاد بأن القصف من جنوب لبنان هو رد فلسطيني على التصعيد في الحرم القدسي، مضيفة أن تقديرات جيش الاحتلال بأن إطلاق صواريخ نُفذ من قِبل منظمات فلسطينية في لبنان.

فيما أعلنت هيئة المطارات الإسرائيلية عن إغلاق المجال الجوي الشمالي، بما في ذلك حيفا وروش بينا ومهبط طائرات مجيدو أمام الرحلات الجوية المدنية.

ويأتي هذا على وقع التوترات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية منذ أيام، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق إنه رصد إطلاق 7 قذائف أرض جو من قطاع غزة، أطلقت على إثرها صافرات الإنذار، وبالتزامن اقتحم مستوطنون إسرائيليون المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، في أول أيام “عيد الفصح اليهودي” الذي يستمر أسبوعاً.

ودوّت صافرات الإنذار في عدد من التجمعات السكانية الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة، فيما قال جيش الاحتلال في تصريح مكتوب: “متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في بعض مناطق غلاف غزة؛ فالحديث عن إطلاق 7 قذائف أرض-جو انفجرت في السماء، ومن بينها 5 أطلقت نحو إسرائيل، و2 نحو البحر في أراضي قطاع غزة”. وأضاف: “لم يتم إطلاق صواريخ اعتراض وفق السياسة القائمة”.

وفي ساعات مساء أمس أعلن الجيش الإسرائيلي أنه “رصد إطلاق صاروخيْن من غزة تجاه إسرائيل، أحدهما سقط داخل قطاع غزة، فيما سقط الثاني في منطقة السياج الحدودي”.

اقتحام جديد للأقصى بحماية شرطة الاحتلال

وبالتزامن قال شهود عيان إن عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي انتشروا في ساحات المسجد الأقصى لتأمين الحماية للمستوطنين أثناء اقتحاماتهم، وتمت الاقتحامات من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى.

وأشار شهود العيان إلى أن شرطة الاحتلال منعت منذ ما قبل صلاة الفجر الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً من دخول المسجد الأقصى للصلاة، وذكروا أن مئات الشبان الفلسطينيين أدوا صلاة الفجر في الشوارع القريبة من المسجد الأقصى، بما في ذلك باب الأسباط وباب المجلس.

وكانت الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى، مساء الأربعاء، وأخلته بالقوة من المعتكفين.

ويناقش مجلس الأمن الدولي في اجتماع مغلق، الخميس 6 أبريل/نيسان 2023، التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، وتحديداً اقتحام المسجد الأقصى، وذلك بدعوة من الإمارات، العضو غير الدائم بالمجلس، بالشراكة مع الصين.

بحسب ما أعلنته بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة عبر حسابها على تويتر، وقناة المملكة الأردنية الرسمية، مساء الأربعاء، فإن أبوظبي بالشراكة مع الصين دعت إلى عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن؛ “لمناقشة التطورات الأخيرة المقلقة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديداً اقتحام المسجد الأقصى المبارك”، دون تفاصيل أكثر.

وتشهد الأراضي الفلسطينية حالةً من التوتر الشديد بعد اقتحامات الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى في القدس الشرقية، واعتدائها على المصلين المسلمين في المسجد.

وكانت جماعات إسرائيلية متطرفة قد دعت إلى اقتحام المسجد الأقصى بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي، الذي بدأ مساء أمس ويستمر أسبوعاً.

وكانت حركة “عائدون لجبل الهيكل” المتطرفة قد رصدت مكافأة، قدرها 20 ألف شيكل، للمستوطن الذي يتمكن من ذبح “قربان الفصح” داخل المسجد الأقصى.

وتشهد مدينة القدس الشرقية وضواحيها تزايد التوتر منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، أواخر العام الماضي، والتي يصفها إعلام عبري بأنها “الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل”.