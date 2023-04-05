تُحفظ في علب زجاجية ولا تُسخن أكثر من مرة.. طرق صحية لتخزين الأكل المتبقي في رمضان

تضطر العديد من العائلات في شهر رمضان، إلى رمي كميات كبيرة من الطعام المتبقي في مائدة الإفطار، وذلك بسبب كثرة تحضير الوجبات الشهية، وتقدير كميات الطعام بشكل خاطئ عند الطبخ.

وتزداد احتمالية هدر الطعام عند استقبال الضيوف، أو عند محاولة تحضير أكلات مختلفة، إرضاء لجميع أفراد العائلة، كل واحد حسب ما اشتهت نفسه للإفطار.









لكن عوضاً عن رمي الطعام، وإهداره، يمكن تتبع العديد من النصائح البسيطة، من أجل حفظ الأكل بشكل صحيح بعد الطبخ لمدة أطول، والاستفادة منه خلال الأيام الرمضانية المقبلة، لنتعرف عليها.

طرق تخزين الأكل الساخن

هناك مجموعة من الطرق الآمنة من أجل تخزين الأكل المتبقي في طاولة الإفطار، أو تجميده في الثلاجة لعدة أيام، وذلك لأن هذه العملية تساعد على تعطيل نمو البكتيريا، التي تنتشر بشكل كبير خارج الثلاجة، أي في حرارة المطبخ العادية.

ومن أهم النصائح التي يجب تتبعها، عدم تخزين الأكل في الثلاجة، ومحاولة تخزينه وهو ساخن جداً، أي يجب الانتظار إلى أن يبرد، ثم يمكن تخزينه.

إذ إن غالباً ما تقوم بعض النساء بهذا الغلط، بعد تقديم الأكل الكافي في مائدة الإفطار، ثم تخزين الكميات المتبقية وهي ساخنة جداً.

وعند الانتهاء من أكل وجبة الإفطار، يجب عدم ترك الطعام المطبوخ في درجة الحرارة العادية لأكثر من ساعتين من الزمن، لأنه في هذه الحالة تصبح الميكروبات سريعة التكاثر، ليفسد الأكل بعد ذلك، ويصبح غير صالح للاستهلاك.

المدة المناسبة لحفظ الأكل في الثلاجة

عند حفظ الطعام المتبقي من الإفطار، أو حتى من وجبة السحور، لا يصح تركه كثيراً في الثلاجة، لأنه غالباً ما يصبح غير صالح للأكل.

وفي هذه الحالة، يمكن الاحتفاظ بالطعام المطبوخ، من يومين إلى 5 أيام على أقصى تقدير في الثلاجة، وبعد تجاوز هذه المدة، يكون من الجيد التخلص منه.

كما أن الأكل المتبقي يجب أن يُحفظ في درجة حرارة لا تتعدى 5 درجات مئوية، لكي يحافظ على عناصره الغذائية، ولا يخرب بسبب كثرة البرودة.

أما في حال تجميد الأكل المتبقي، فيجب حفظه في درجة حرارة 18-، وفي هذه الحالة يمكن أن يُحفظ الأكل أكثر من 5 أيام.

ضرورة حفظ الطعام في علب زجاجية

غالباً ما يتم حفظ الأغذية، خاصة السائلة منها، مثل الشوربات، أو المرق، في علب من البلاستيك، ويعتبر هذا السلوك غير صحي بالمرة، وذلك أن العلب البلاستيكية تحتوي على جزيئات سامة تُسمى “ديوكسينيات”، تتطاير في الأكل، ويصبح تناوله بعد ذلك مضراً بالصحة.

لذلك من الجيد أن يتم حفظ الطعام في علب زجاجية مخصصة للأكل، ويجب التأكد من أن هذه العلب مصنوعة من زجاج يتحمل البرودة، والحرارة، لكي لا ينفجر في الثلاجة، عند الحفظ، أو في الفرن والميكروويف عند التسخين.

استهلاك الأكل المخزن مرة واحدة فقط

من بين النصائح التي يجب أخذها بعين الاعتبار، محاولة تخزين الأكل الذي يصلح للاستهلاك الواحد.

بمعنى في حال تم إخراج الأكل المخزن من الثلاجة، يجب استهلاكه كاملاً، وعدم محاولة تخزين المتبقي منه مرة أخرى، لأنه يصبح غير صالح للأكل، بسبب نمو البكتيريا فيه.

كما أنه لا يصح تخزين الأكل المتبقي من أيام مختلفة في نفس العلبة، لأن هذه الحركة غير صحية، وقد تعمل على إتلاف الطعام الجديد والقديم، بسبب فتح العلب بشكل مستمر.

أما بالنسبة للبيض والخضار الطازجة، فلا يجب حفظها بطريقة التجميد، لأن هذه المواد الغذائية تحتوي على كميات كبيرة من السوائل، وفي حال تجميدها فإنها تفسد، ويتغير قوامها، وتصبح غير صالحة للأكل.