«يوتيوب» يحذف أغنية «وبطير» لزياد برجي بعد فوز #إليسا في الدعوى القضائية

بعد أيام على فوز المطربة اللبنانية إليسا بالدعوى القضائية المرفوعة على النجم اللبناني زياد برجي حول حقوق أغنية «أنا وبس»، التي أعاد زياد غناءها تحت عنوان «وبطير»، قام تطبيق «يوتيوب» بحذف أغنية «وبطير» لبرجي انسجاماً مع وقف التعديّ الحاصل على حقوق الملكية الفنية والأدبية العائدة لإليسا. ولمناسبة عيد الفطر السعيد، أراد برجي أن يهدي جمهوره أغنية جديدة بعنوان «أنا لمين» يضع اللمسات الأخيرة عليها لتكون جاهزة على طريقة الفيديو كليب، بمثابة عيدية للجمهور، والأغنية باللهجة اللبنانية تعاون فيها مع الشاعر أحمد ماضي والموزّع الموسيقي طارق توكل وإخراج جان كلود ديب.







