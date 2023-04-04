“لا أصدق أن هذا يحدث في أميركا”.. ترامب يبلغ مقر محاكمته في نيويورك

بلغ الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب مقر محاكمته في مانهاتن بنيويورك، ظهر الثلاثاء، حيث من المقرر أن يواجه بلائحة الاتهام الموجهة ضده.

وقبل دخوله المحكمة، قال ترامب في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي التي أسسها “تروث سوشال”: “لا أصدق أن هذا يحدث في أميركا”.









ورغم وجود الكثير من الكاميرات، في محيط مقر إقامته، في برج ترامب في نيويورك، وحول محكمة مانهاتن، فإنها لم ترصد لحظة خروجه أو وصوله للمحكمة.

وأشار البيت الأبيض إلى أن مثول ترامب أمام المحكمة ليس محل تركيز الرئيس جو بايدن، منافسه في انتخابات 2020، اليوم، لكنه لفت إلى أن بايدن قد يشاهد مثول ترامب أمام المحكمة في وقت لاحق، كجزء من متابعته للأخبار.

وشدد البيت الأبيض، في الوقت نفسه، على الاستعداد لمواجهة لأي أعمال عنف مرتبطة بمثول ترامب أمام المحكمة.

اهتمام واسع

وتستقطب محكمة مانهاتن، التي أحيطت بانتشار أمني واسع اهتماما إعلاميا كبيرا. ووثّقت وسائل الإعلام المحلية والعالمية، الاثنين، خطوة بخطوة، وفي غالب الأحيان ببث مباشر، رحلة ترامب من مقرّ إقامته في فلوريدا وصولاً إلى نيويورك.

ووثقت وسائل إعلام موكبا من السيارات التي تتقل إحداها ترامب، في طريقها من مقر إقامته في نيويورك وحتى محكمة مانهاتن.

لكن لن يسمح بالكاميرات داخل قاعة المحكمة، بعدما قرر أحد القضاة ذلك مساء الاثنين، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

والرئيس الجمهوري السابق، البالغ 76 عاما، المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 استُدعي للمثول أمام القاضي عند الساعة 14:15 بالتوقيت المحلي، ليبلغه التّهم الموجّهة إليه.

وهذا الحدث غير المسبوق الذي قد تكون له تداعيات سياسية متفجرة، يثير مخاوف أمنية إذ خطط أنصار ترامب للتظاهر في نيويورك حيث وضعت الشرطة في حال تأهب.

وما أن يصل المحكمة حتى ينبغي عليه الخضوع لإجراءات يخضع لها كل الذين يستدعيهم القضاء، أي الكشف عن اسمه وعمره ومهنته وأخذ بصماته والتقاط صورة معروفة باسم “ماغشوت” غالباً ما تكون مصدر خزي لنجوم في الولايات المتحدة عند توقيفهم.

ولم يكشف بعد عن التّهم التي ستوجه إلى الرئيس السابق مع أن بعض المعلومات سرّبت إلى الاعلام. وستوجه إليه حوالى ثلاثين تهمة مرتبطة بتزوير وثائق شركة على ما قالت “ياهو نيوز” مساء الاثنين، نقلاً عن مصدر لم تسمّه.

وسيترك الرئيس السابق طليقاً، لكن بشروط على الأرجح، بانتظار بدء المحاكمة.

وضرب ترامب موعدا لأنصاره في فلوريدا، مساء الثلاثاء، حيث سيعقد مؤتمرا صحفياً مقرّراً عند الساعة 20,15 (00,15 ت غ الأربعاء).

التحقيق

ويتعلق التحقيق الذي يمثل في إطاره ترامب أمام القاضي، بدفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز قبيل الانتخابات الرئاسية في العام 2016 لشراء صمتها عن علاقة جنسية تؤكّد أنّه أقامها معها.

ولم يصرّح ترامب عن هذا المبلغ في حسابات حملته للانتخابات الرئاسية يومها، في انتهاك محتمل لقوانين الولاية الانتخابية وسجّله على أنه “نفقات قانونية” في حسابات شركته ومقرّها في نيويورك.

ومن المؤكّد أنّ ترامب سيدفع ببراءته في حال طرح السؤال عليه، كما سبق لهيئة الدفاع عنه أن أعلنت.

عند المحكمة

وتداعى أنصار ترامب للتجمّع أمام المحكمة نحو الساعة 10,30 بالتوقيت المحلي (14,30 ت غ) وعلى رأسهم النائبة اليمينية مارغوري تايلور غرين، وهي من كبار مناصري الرئيس السابق.

وصباح الثلاثاء تبادل مناصرون لترامب ومناهضون له، كان عددهم جميعاً أقلّ من أعداد الصحفيين وعناصر الشرطة الذين انتشروا في المكان، الاتّهامات، وقد رفع معارضون لافتة كبرى كتب عليها “ترامب يكذب طوال الوقت”.

وتوقّع رئيس بلدية نيويورك الديمقراطي إريك أدامز أن يحافظ المتظاهرون على الهدوء لكنّه حذّر من احتمال وجود “مثيري اضطرابات” بينهم.

قضايا أخرى

وليست هذه القضية الوحيدة التي يواجهها ترامب.

فهناك قضية الهجوم الذي شنّه حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021.

ومن أبرز القضايا التي تلاحق الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتّحدة، الاتّهامات الموجّهة اليه بممارسة ضغوط على مسؤولين عن العملية الانتخابية في ولاية جورجيا في 2020، وتحقيق بشأن طريقة تعامله مع أرشيف البيت الأبيض.