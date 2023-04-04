راصد لبنان: المولوي حضر الأرضية الكاملة لإجراء “البلدية” وندعو للمزيد من الضغط على السلطة لإتمام الاستحقاق

صدر عن مؤسسة صدى السلام_راصد لبنان البيان الآتي: بإعلانه دعوة الهيئات الناخبة وتحديد مواعيد تقديم الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية،وبتأكيده على الجهوزية الأمنية واللوجستية، يكون وزير الداخلية بسام المولوي، قد حضر الأرضية الكاملة لإجراء هذه الانتخابات،ويصبح أي عذر سواء بالنسبة للتمويل، أو لغيره من الأعذار، سعياً لعدم إجرائها،ساقط حكماً.

إن التصريحات الرسمية التي تصدر عن المسؤولين، وتحديداً ما نقل عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي أكد على إجراء الانتخابات،تشكل خطوة إلى الأمام، لكن الاختبار يبقى في ترجمة الأقوال إلى أفعال،لجهة اجتماع الحكومة ورصد التمويل الكافي لإجراء الانتخابات، وإجرائها في المواعيد المحددة رسمياً.









لذا وفي إطار التشديد على إتمام هذا الاستحقاق، ننوه بالحيز الهام الذي توليه مؤسسات إعلامية، للضغط من أجل إجراء الانتخابات البلدية، وندعو جميع وسائل الإعلام وقوى المجتمع المدني إلى التعاون، لحماية هذا الاستحقاق، ونلفت نظر المجتمع الدولي والهيئات الدولية المختصة، إلى ضرورة حث السلطة اللبنانية على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، باعتبارها استحقاقاً ديموقراطياً وإنمائياً في خدمة جميع اللبنانيين