خبراء: الصين لن تخوض أبداً أي حرب مع الولايات المتحدة

قال خبراء في الفلبين، التي تشهد نقاشاً حاداً بشأن إنشاء قواعد أمريكية في البلاد، إن الصين لن تخوض أبدًا حربًا مع الولايات المتحدة لأن أمريكا معروفة بأنها القوة العسكرية العظمى في العالم.

وقال البروفيسور رولان سيمبولان، نائب رئيس مركز تمكين الأفراد بالحكم في منتدى (Pandesal) بمدينة كويزون:”لهذا السبب يجب على أمريكا التوقف عن بناء قواعدها العسكرية في البلدان الأخرى، بما في ذلك الفلبين لأن الصين ليس لديها نية لخوض حرب عنيفة في المستقبل”، وفقاً لصحيفة “مانيلا تايمز”.









وفي نفس المنتدى، قال الأستاذ الجامعي وخبير الجغرافيا السياسية، بوبي توازون، إن غزو العراق الذي استمر 20 عامًا من قبل الولايات المتحدة والذي أدى إلى إعدام رئيسها، صدام حسين ، كان “كارثة حقيقية”.

وقال سيمبولان “لقد كانت كارثة لأن العسكريين وأنصار صدام الآخرين الذين أطاحت بهم الولايات المتحدة ظهروا الآن كمتمردين ، لذا لا تزال البلاد في حالة من الفوضى”.

وأضاف “قبل حرب العراق كانت للفلبين علاقات دبلوماسية معها (العراق) لكنها ضاعت عندما انضممنا الى الولايات المتحدة والدليل هو ارسال القوات في ذروة الحرب التي قادها الجنرال جوفيتو بالباران”.

ولاحظ سيمبولان أن مقولة الصين ستدخل في مواجهة عنيفة مع الولايات المتحدة هي مجرد “انطباع خاطئ”.

وأضاف سيمبولان “ليس هناك أي شك في أن الصين الآن هي القوة الاقتصادية الناشئة كما يتضح من وجود سوقها في جميع أنحاء العالم تقريبًا وأن أمريكا هي القوة العسكرية فقط”.

وأوضح أن ما تفعله الصين هو حماية سوقها المتنامي على مستوى العالم، ولم تقم مطلقًا بإنشاء أي قاعدة عسكرية في دول أخرى حتى في الدول الحليفة المعروفة.

قال إن هذا يختلف عن الولايات المتحدة، التي لديها الآن أكثر من 900 قاعدة عسكرية في أكثر من 90 دولة، بما في ذلك الفلبين.

وقال إنه يتعين على الحكومة الفلبينية أن تلغي بشكل أفضل اتفاقياتها العسكرية مثل معاهدة الدفاع المتبادل واتفاقية التعاون الدفاعي المعزز مع الولايات المتحدة لتحقيق الأمن والسلام الحقيقيين.

وأضاف “في الوقت الحاضر، الفلبين مثل “البطة الجالسة” لأنه مع وجود العديد من القواعد الأمريكية- نعم لدينا أكبر عدد من قواعدها مقارنة بالدول الأخرى- فنحن عرضة لأي هجوم من قبل الأمريكيين الذين ليسوا بالضرورة “أعداؤنا”.