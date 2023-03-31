مصر تعلن زيارة وزير خارجية النظام السوري للقاهرة السبت

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، أن وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، يعتزم زيارة القاهرة، السبت.

وأفادت الخارجية المصرية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، بأن وزير الخارجية سامح شكري سيعقد غداً (السبت) مباحثات بمقر الوزارة بالقاهرة مع المقداد، دون تفاصيل أكثر.









ولم يصدر عن جانب النظام السوري تفاصيل بشأن الزيارة حتى الساعة 12:45 (ت.غ).

وسبق أن التقى شكري مع المقداد في سبتمبر/أيلول 2021، بنيويورك، وذلك في أول لقاء بين وزيري البلدين منذ 10 سنوات، وقتها.

لكن الزيارة المنتظرة هي الأولى على مستوى وزاري لخارجية النظام السوري إلى مصر، منذ تجميد الجامعة العربية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، عضوية دمشق على خلفيةقمع النظام احتجاجات شعبية مطالبة بالتغيير.

وتأتي الزيارة بعد نحو شهر من زيارة قام بها وزير خارجية مصر في 27 فبراير/شباط الماضي، لسوريا وتركيا تضامناً معها على خلفية الزلزال المدمر الذي ضربهما في 6 من الشهر ذاته، وذلك لأول مرة منذ 2011.

كما تأتي زيارة المقداد للقاهرة وسط أحاديث عربية رسمية عن عودة سوريا عربياً، وقبيل نحو شهر من انعقاد القمة العربية في الرياض.