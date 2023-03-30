فرنجية في باريس غداً… الضمانات مطلوبة

أكّد مصدر فرنسي رفيع لـ”النهار” أنّ رئيس “تيار المردة” #سليمان فرنجية سيزور العاصمة الفرنسية يوم الجمعة للقاء الفريق الاستشاري الفرنسي للرئيس إيمانويل ماكرون.

وباريس حريصة أن يُقدّم فرنجية ضمانات بأنّه إذا انتُخب رئيساً فينبغي أن لا يُعطّل عمل الحكومة الإصلاحية التي إذا ترأسها نواف سلام أو غيره عليها أن تُنفّذ الإصلاحات لإخراج البلد من محنته، وإلّا يستخدم الثلث المعطّل.









ولكنّ المصادر نفسها تبقى حذرة جدّاً إزاء موقفه وتقديمه الضمانات – فلدى الفريق الرئاسي الفرنسي خبرة واسعة بالوعود اللبنانية – ولكنّها رغم ذلك تبحث عن مخرج بسرعة للفراغ في لبنان قبل التدهور التام، لأنّ الوضع في لبنان خطير جدّاً والرئيس إيمانويل ماكرون عازم على إنقاذه قبل الانهيار التام.