ديوان المحاسبة يقترب من اصدار قراره برفض “صفقة المطار” وسحبها من التداول

بعد موقعة اللجان النيابية المشتركة، معركة أخرى متوقعة الخميس في لجنة الاشغال العامة والنقل، والتي ستناقش ما أصبح يسمى “صفقة المطار” ويحضر الجلسة وزير الاشغال علي حمية وديوان المحاسبة ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية.

وفي معلومات الجديد أن ديوان المحاسبة اصبح على مسافة قريبة من اصدار قراره برفض الصفقة وسحبها من التداول واخضاعها لهيئة الشراء العام تمهيدا لإجراء مناقصة.









وربطا قام النائب وضاح الصادق بزيارة الوزير حمية لطرح تساؤلات عن مواضيع عدة أبرزها عقد إنشاء قاعة المسافرين الجديدة في مطار رفيق الحريري الدولي، وقال في تغريدة: اطلعت منه على كل تفاصيل العقد القانونية والايرادات التي ستدخل خزينة الدولة، وقيمتها نحو ملياري دولار خلال مدة العقد.

الجديد