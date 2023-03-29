إشارة جديدة على تردّي العلاقة… نعيم قاسم يرد على جبران باسيل

في إشارة جديدة إلى مدى تردّي العلاقة بين “#حزب الله” والتيار “الوطني الحر”، رد نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ #نعيم قاسم على النائب #جبران باسيل، دون أن يسمّيه، لافتاً إلى أن “نحن لم نلتزم مع أحد بتسميةٍ خلال كل فترة الحديث عن الرئاسة، بل كنَّا نقول لمن يسأل أننا لم نحسم الموقف، ولا زلنا نفكر”.

وأشار إلى أن “مرحلةً أخرى مرّت كنا قد حسمنا خيارنا من دون إعلان الإسم، ثم جاءت مرحلة ثالثة تمَّ فيها الإعلان من خلال الأمين العام للحزب حسن نصرالله، وفي كل هذه المراحل الثلاث، لم نَعِدْ أحداً بأن يكون موقفنا مرتبطاً بموقفه أو بتسميته أو بآرائه أو بقناعاته”.









وفي وقت سابق، نقل باسيل عن “حزب الله” تأكيده “استحالة طرح أو قبول بمرشّح لا أقبل به، لكن مع الوقت لاحظنا أداءً مختلفاً”.

النهار