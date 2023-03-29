أجور خيالية يتقاضاها ضيوف رامز جلال في برنامج المقالب

كشفت مجلة “لها” أن ضيوف برنامج المقالب “رامز نيفر إند” الذي يقدّمه الفنان رامز جلال في شهر رمضان، يتقاضون مبالغ كبيرة.

واستضاف رامز حتى الآن في برنامجه الفنانين محمد رمضان وأحمد السقا ومحمد فؤاد والمذيعة ياسمين عز.









وقالت “لها” نقلا عن مصدر من داخل شركة الإنتاج، إن أجور الفنانين الذين شاركوا في برنامج “رامز نيفر إند” تفاوتت بحسب النجم ضيف البرنامج، مؤكداً أن الأجور تراوحت بين 20 و200 ألف دولار.

وأكد المصدر أن الضيوف لا يعلمون أي شيء عن المقلب، وكل ما كانوا يعرفونه أنهم جاءوا لافتتاح أحد فروع سلسلة مطاعم شهيرة.

يُذكر أن برنامج “رامز نيفر إند” تم تصويره في مدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية للعام الثالث على التوالي، ويشارك فيه هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام.