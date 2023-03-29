الجوزو: لبنان غريق ونحن نختلف على تغيير الساعة

قال مفتي جبل لبنان الشيخ الدكتور محمد علي الجوزو في تصريح : “اللهم اني صائم، صائم عن الكذب، صائم عن الخيانة، صائم عن قول الزور، ولا اقول الا الحق. الفاسد يتحدث عن الحضارة المسيحية وتخلف المسلمين وهو صورة للفساد والغش والسمسرة وبيع لبنان بالمزاد العلني ، والثاني حاصر بيروت وجعلها قاعدة لتهريب الكبتاغون، والثالث من عائلة بيروتية شريفة وهي براء منه، ومما فعله لأنه جاهل وغبي”.

أضاف: “اقول لهؤلاء الثلاثة انتم الصورة السيئة التي وصل إليها لبنان، وخنتم شعبكم واهلكم ووطنكم وتقفون على قبره. ما وصل إليه لبنان من انهيار وافلاس وتخلف وضياع كان بسببكم وامثالكم، واقول لكم نعم سقط لبنان وضاع لبنان ولم ترحموه. ومن العيب أن يتحدث اي منكم عن الوطنية والوطن وكان هو من أعدائها. الفاسد يريد أن يغطي جرائمه من خلال الاختباء وراء الكنيسة والمسيحية، والمسيحية ديانة مقدسة لا يمت إليها هذا السمسار بأي شكل من الأشكال ، ولا مجال لأي مسيحي أن يتحدث عن المسيحية ولبنان قد صار إلى ما صار إليه والكل مسؤول عن هذه الجريمة ، لقد جلبتم العار لوطنكم واغرقتموه وتقفون متفرجين على مأساته”.









تابع: “اما الأخير فهو غبي وجاهل ولا يعرف التاريخ ولا الجغرافيا، لأنه أراد تغيير اسم خديجة الكبرى، وهي ام المسلمين وسيدتهم، وكلنا يتشرف بذكر اسمها، لأنها زوجة رسول الله. لبنان غريق، لبنان أصبح الدولار فيه فوق المئة والغلاء يأكل الأخضر واليابس ونحن نختلف على تغيير الساعة. الساعة آتية لا ريب فيها أيها الشعب المسكين جدا”.