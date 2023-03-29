٥٧ مليار دولار يجنيها الأسد سنوياً من المخدرات.. بريطانيا: ٨٠٪ من إمدادات العالم من الكبتاغون تنتج بسوريا

قالت السفارة البريطانية في لبنان، الأربعاء 29 مارس/آذار 2023، غداة إدراج وزارة الخزانة الأمريكية 6 أشخاص على قائمة العقوبات، بالتنسيق مع السلطات البريطانية، بينهم اثنان من أبناء عمومة بشار الأسد، إن النظام السوري يستفيد من تجارة مخدر الكبتاغون بـ57 مليار دولار سنوياً.

وأضافت السفارة في بيان أن “المملكة المتحدة والولايات المتحدة فرضتا عقوبات على مسؤولين عن تجارة الكبتاغون في سوريا، والتي يُقدّر أنها تعود على النظام السوري بما يبلغ 57 مليار دولار”.









80% من الكبتاغون في العالم تنتج بسوريا!

أوضحت أن “الكبتاغون مادة مخدّرة تُسبب الإدمان الشديد، يستخدمها المتعاطون في أنحاء الشرق الأوسط، ونسبة 80% من إمدادات العالم من هذه المادة تُنتج بسوريا”، كما أشارت السفارة إلى أن النظام السوري “له دور وثيق في هذه التجارة، حيث تغادر شحنات قيمتها مليارات الدولارات من معاقل النظام، مثل ميناء اللاذقية”.

وبحسب السفارة فإن “ماهر، شقيق الرئيس بشار الأسد، يقود وحدة الجيش السوري التي تُيسّر توزيع وإنتاج هذه المادة المخدرة”، ورأت أن “تجارة المخدرات تمثل شريان حياة لنظام الأسد، وتبلغ تقريبا 3 أضعاف قيمة تجارة كرتيلات (عصابات) المخدرات المكسيكية مجتمعة”.

فيما قالت إن “إنتاج وتهريب الكبتاغون يُثري أعضاء الدائرة الداخلية المحيطة بالأسد والميليشيات وتجار الحرب، على حساب الشعب السوري، الذي يستمر في مواجهة فقر مدقع وقمع على أيدي النظام”.

وأوضحت أنه لأجل ذلك “فرضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة عقوبات منسّقة على أشخاص ضالعين بتجارة الكبتاغون بالنظام السوري، وعناصر بجماعة حزب الله (اللبناني المدعوم إيرانياً) لمسؤوليتهم عن تهريب المخدرات إلى أنحاء الشرق الأوسط”.

وذكرت السفارة أن “بين المشمولين بالعقوبات 11 شخصاً، بينهم رجال أعمال بارزون، وقادة ميليشيات، وأقارب لبشار الأسد، وتشمل العقوبات تجميد أرصدتهم، ومنع دخولهم إلى المملكة المتحدة”.

ومن أبرز الأسماء التي طالتها العقوبات سامر كمال الأسد، ووسيم بديع الأسد، من أقارب رئيس النظام، واللبناني نوح زعيتر، وهو شخصية مشهورة بتجارة المخدرات، ويقال إن له روابط مع النظام السوري و”حزب الله”.

صناعة الكبتاغون في سوريا

يشار إلى أن صناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتُعد سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً، وباتت سوريا أحد المصادر الرئيسية للكبتاغون على مستوى العالم.

تُشير بعض التقديرات إلى أن الأرباح السنوية لتجارة المخدرات في سوريا أضعاف إجمالي الصادرات السنوية الرسمية للبلاد، وكذلك تنشط مصانع حبوب الكبتاغون في مناطق عدة في لبنان المجاور.

تُشكل دول الخليج، وخصوصاً السعودية، الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون التي تعد من المخدرات سهلة التصنيع، ويصنّفها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة على أنّها “أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة”، وهي عادة مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.