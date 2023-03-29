سامي الجميّل: لا شيء يضمن ألّا يتكرّر الإشكال!

لفت رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل، إلى “أننا من مدرسة أخلاقية علّمتنا أنّنا عندما نتلقى اعتذاراً نطوي الصفحة وإشكال الأمس انطوى بمعزل عن الخلاف السياسي المستمّر”.

وأوضح أن “ما حصل بالأمس كان أوصل البلد إلى مكان آخر وهذه ليست المرّة الأولى وهذا مسار يُمكن أن يأخذ لبنان إلى أماكن خطيرة ولقد تفادينا هذا الأمر بالأمس ولا شيء يضمن ألّا يتكرّر”.









وقال الجميّل في مؤتمر صحافي: “لا يمكننا الإستمرار بلبنان على ما هو عليه اليوم فهو على حافة الإنهيار وقد وصل إلى مكان “ما بقا يترقع””.

وأكد أن “حزب الله لن يتمكن من فرض رئيس جمهورية على اللبنانيين، وإن حصل ذلك فسيكون رئيسًا لجمهورية حزب الله وليس للبنانيين”، مشيرا إلى انه “في ظل هذا الوضع نرى أداءً استفزازياً ومحاولة فرض وفوقية بالتعاطي في كل الأماكن التي نكون فيها وهذا لا يمكن أن يوصلنا إلا إلى مزيد من الانهيار”.

وأضاف: “حرصًا منّا على هذا البلد نُوجّه نداء للجميع بانتخاب رئيس للجمهورية قادر على جمع كل اللبنانيين ولا أحد قادر على فرض إرادته، و”حزب الله” لن يتمكّن من فرض الرئيس الذي يريده”.

كما اعتبر أن “لبنان لا يقوم إلّا بمؤتمر وطنّي من أهم بنوده المصالحة والمصارحة بين اللبنانيين وفتح ملف السلاح لأنّه لا يمكن بناء بلد بسلاحين”.