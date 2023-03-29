بايدن: لا يمكن لإسرائيل مواصلة السير على هذا الطريق ولن ندعو نتنياهو إلى البيت الأبيض

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يمكن لإسرائيل مواصلة السير على هذا الطريق بعد ان مارست إدارته ضغوطاً كبيرة على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتأجيل مشروع قانون الإصلاح القضائي.

وأضاف بايدن أنه يأمل أن يتراجع نتنياهو عن قانون التعديلات القضائية، وقال للصحافيين في البيت الأبيض “أتمنى أن ينفض يديه عنه”.









وقال بايدن :”مثل العديد من المؤيدين الأقوياء لإسرائيل، أنا قلق للغاية”.

وفي تصريح منفصل، قال بايدن للصحافيين قبل ركوب طائرة الرئاسة في مطار رالي دورهام “أشعر بالقلق من أن يفهموا ذلك بشكل صحيح.” “لا يمكنهم الاستمرار في هذا الطريق، لقد أوضحت ذلك نوعًا ما “.

كما قال إن نتنياهو لن يُدعى إلى البيت الأبيض في “المدى القريب”.

وتتعارض تصريحات بايدن مع تعليقات العديد من المسؤولين في إدارته يوم الثلاثاء، حيث أشاد العديد منهم بقرار نتنياهو بتأجيل تنفيذ مشروع قانون الإصلاحات القضائية والسماح بإجراء مفاوضات مع المعارضة.

وقال بايدن: “نأمل أن يتصرف رئيس الوزراء بطريقة ما لمحاولة التوصل إلى حل وسط حقيقي ، لكن هذا لم يتضح بعد”.

وسرعان ما أصدر نتنياهو بيانا للرد على بايدن، وقال “إسرائيل دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها وفقا لإرادة شعبها وليس استنادا إلى الضغوط من الخارج بما في ذلك أفضل الأصدقاء”.

وأضاف “أعرف الرئيس بايدن منذ أكثر من 40 عاما وأقدر التزامه الراسخ تجاه إسرائيل”.

إلى ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق رئيس تحالف “المعسكر الرسمي” بيني غانتس، مساء الثلاثاء، إن بايدن أرسل “جرس إنذار عاجل” لحكومة إسرائيل.

وقال غانتس في تغريدة بحسابه على تويتر: “أرسل الرئيس بايدن جرس إنذار عاجل للحكومة الإسرائيلية الليلة”.

وأضاف “تدمير العلاقات مع الولايات المتحدة، أفضل صديق لنا وأهم حليف لنا، هو هجوم استراتيجي”.

وتابع: “يجب على نتنياهو أن يوجه طواقم التفاوض الخاصة به فيما يتعلق بالتشريعات القانونية، للتحرك بسرعة لتصحيح الوضع والحفاظ على الديمقراطية الإسرائيلية التي هي أساس هذه القيم”.

ودعا غانتس نتنياهو إلى الإعلان عن إعادة وزير الدفاع يوآف غالانت إلى منصبه.