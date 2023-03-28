على خلفيّة التطاوُل الّذي تعرّض له في جلسة اللجان.. برّي يتّصل بسامي الجميّل

تتوالى الإتصالات الدّاعمة والمتضامنة مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، على “خلفيّة التطاوُل الّذي تعرّض له في جلسة اللجان المشتركة اليوم الثّلثاء”، بحسب بيانٍ لمكتبه الاعلاميّ.

وتلقّى الجميّل اتّصالاتٍ من نوّاب ورؤساء أحزاب وقادة رأي، رفضوا الطّريقة الّتي يتمّ التّعامل فيها مع النّوّاب في كلّ الجلسات.









وكان الجميّل قد تلقّى إتّصالاً من رئيسِ مجلس النوّاب نبيه برّي، أبدى رفضَه لما حصلَ في جلسة اليوم.

كما وزار الجميّل بمكتبه في الصيفي نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يُرافقه النائب ميشال ضاهر.