ماكرون وبن سلمان أكدا العمل معاً لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته

أعلنت وكالة الأنباء السعودية أن وليّ العهد السعوديّ الأمير محمد بن سلمان تلقّى اتّصالاً هاتفياً، من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وجرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين المملكة وفرنسا، إلى جانب بحث أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز الأمن والاستقرار.

كما جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.









أمّا بيان قصر الاليزيه، فأشار إلى أن ماكرون وبن سلمان ناقشا الأحد تعزيز تعاونهما في مجال الدفاع والطاقة، وجدّدا عزمهما على “العمل معا” لمساعدة لبنان.

وذكر الإليزيه أنّ الزعيمين عبّرا خلال اتّصال هاتفي عن قلق مشترك حيال الوضع في لبنان وكرّرا عزمهما على العمل معا للمساعدة في إخراج البلاد من الأزمة العميقة التي تمرّ بها.

وأوضح أنهما أشادا بـ”ديناميّة علاقتهما الثنائيّة” ولا سيّما لناحية “تعميق التعاون في مجالي الاقتصاد والثقافة”.

وأكدت الرئاسة الفرنسيّة أنّهما بحثا أيضا في المجالات التي يمكن تعزيز هذا التعاون فيها، خصوصا في ما يتعلّق بقضايا الدفاع والطاقة.

من جهة ثانية، رحّب ماكرون بقرار السعوديّة وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسيّة، مشددا على “أهمّيته للاستقرار الإقليمي”.