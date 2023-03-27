أبو الحسن ينفي توجه “الاشتراكي” إلى انتخاب فرنجية رئيسًا

توقّع النائب هادي أبو الحسن “إحداث خرق في جدار أزمة التوقيت المستعصية اليوم على طاولة مجلس الوزراء”، وقال في حديث إذاعي: “حاولنا جاهدين إيجاد مخرج وكان هناك تجاوب من قبل الرئيسين بري وميقاتي الذي جاءت دعوته في هذا الإطار”.









وشدّد على أنه “لا بد ان تجري عملية تدوير للزوايا للخروج بموقف ينقذ البلد لأنه الهم الأساسي اليوم”. وأشار أبو الحسن إلى أن “رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط سيناقش في زيارته باريس الموضوع الرئاسي”، داعيًا إلى “مقاربة هذا الملف على قاعدة لا غالب ولا مغلوب”، لافتًا إلى ان “الطرح الفرنسي حول “المقايضة” بين رئاستَيْ الجمهورية والحكومة قد تراجع”.

وشدد كذلك، على أهمية وجود “شخصية رئاسية جامعة وعلى العناوين العريضة لبرنامجها لإنقاذ لبنان”.

ونفى “كل ما يشاع عن توجه “الاشتراكي” لانتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيسًا للجمهورية بسبب خياراته السياسية”.