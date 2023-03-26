باسيل: حكام الصدفة ذاهبون ونحن باقون وبناء الدّولة سيفشل من دوننا

أكد النائب جبران باسيل، في كلمته خلال المؤتمر الوطني الثامن للتيار، ان “لبنان الكيان والوطن والدولة والنموذج والرسالة في خطر ووجودنا كلبنانين في خطر اذا استمرّينا متمترسين في مواجهة بعضنا ورافضين الحوار كطريق للخلاص”، مشيرا الى ان “لا غالبيّة نيابيّة لفريق واحد في لبنان ولا حلّ إلا بالاتّفاق وبناء الدّولة سيفشل من دوننا”.

ورأى باسيل ان “جيلا بكامله يتربّى على فكرة أنّ شخصًا مثل رياض سلامة ليس من المعقول أن يُحاكم أو يُوقّف، تمامًا كما سيطرت علينا فكرة استحالة تحرير لبنان في أيامنا وجرائم الحاكم متواصلة وتعاميمه سرقة يومية مكشوفة وموصوفة”، مذكرا انه “في التسعينات ثبّت الدولار وحوّل البلد حينها لدكانة مراباة. اليوم، حوّله لصالة قمار للمضاربة على العملة حسب وصف صندوق النقد. وكل الشعب يلعب بالدولار وهو يلعب بالشعب، والقضاء طالب بتوقيفه لكن جهازا امنيا رسميا يحميه وهذه حقيقة دامغة”.









وشدد باسيل على ان “التيار وشبابه يتصدون لأكبر جريمة سرقة شهدها العصر، ومعركتنا لتحرير بلدنا من الذين سرقوا اموالنا مستمرّة وانا ادعوا شباب التيار، للاستعداد لمواجهة “الحراميي”، لأن اليوم وغدا ومنذ زمن نحن الاصلاح في لبنان”.

من جهة اخرى، أكد باسيل ان “وقف العدّ لا يكون بالكلام والتهويل بـ ١٩،٥٪، بل بالقانون الارثوذكسي في مجلس النواب، وبمجلس الشيوخ وبالدولة المدنيّة وبإلغاء الطائفية بالكامل، وبقيام اللامركزية الموسّعة وبإلغاء مرسوم تجنيس 94 وبتنفيذ قانون استعادة الجنسية وبعدم دخول سوريين غير نازحين، وبعودة النازحين”.

وتابع باسيل :”حكّام الصدفة رايحين ونحنا باقيين، النازحين واللاجئين بيرجعوا عَ بلادن ونحنا منبقى ببلادنا. “حتّى نبقى، لازم يرجعوا”.

وفي ما يلي نص كلمة باسيل:

رفاقي بالتيار الوطني الحر،

I – 14 آذار – الذكرى والمعنى والتقل

بمثِل هالإيام من كل سنة، منلتقي لوقفة تأمّل، منتفحص فيها خياراتنا، منقيّم شو حقّقنا وبشو اخفقنا، ومنرسم للسنة الجاية توجهاتنا بالورقة السياسية السنوية. ذكرى 14 آذار النا هي رأس السنة السياسية الجديدة، وهي موعد مع قضايا الوطن يلّي من دونه، لا وجود للتيار ولا معنى لنضاله؛ وهي تأكيد اضافي انّو نحنا منبقى 14 آذار لمّا الكل بينسوه لأنّو الحريّة والسيادة والاستقلال مزروعين بجيناتنا الوطنية ولأنّو التحرير ما بيكمل الاّ بتحرّر اللبنانيين ودولتهم من ثنائية الفساد والتسلّط، وهيدا بعدو بحاجة لنضال طويل نحنا حاضرين له.

السنة الأسئلة وجوديّة، والخيارات بتتعلّق بالمصير، وأبعد من رئاسة الجمهورية، بتتعلّق بالجمهورية وبقاءها – الانهيار المتسارع بيفرض نلاقي حلول مش توصيف للمشاكل يلّي عم نعيشها يومياً.

نحنا بالتيار منملك الطرح ولكن ما منملك الحل لوحدنا- الطرح بيقدر يكون فردي اما الحل ما بيكون الاّ جماعي. على مدى سنين طرحنا حلول مثل برنامج الاصلاح السياسي والاقتصادي والمالي ومتل التصوّر المتكامل لتطوير النظام، ومثل ورقة الأولويات الرئاسية مؤخراً.

لكل يلّي منتفق او منختلف معهم منقول: لبنان الكيان والوطن والدولة والنموذج والرسالة بخطر ووجودنا كلنا كلبنانين بخطر اذا استمرّينا متمترسين بمواجهة بعضنا ورافضين الحوار كطريق للخلاص.

بلبنان ما في اغلبيّة نيابية لفريق لوحده، وما رح تكون ولا يوم. من هيك مجبورين نتحاور ونتّفق، ولازم نطلع من تخوين بعضنا اذا حكينا مع ناس مختلفين معهم لأن ما في حل الاّ بالاتفاق؛ بديل الحوار هو العنف، وحتى العنف بيخلص بالحوار. الاّ اذا واحد فكره يقضي على التاني، وما فيها جماعة بلبنان تفني جماعة تانية.

الحوار مش بس على اسم الرئيس– الحوار على اولويّات العهد وبرنامج الحكومة لوقف الانهيار – حتّى ما نقول الحوار على تطوير النظام يلّي ما في حلول جذرية من دونه.

شو الحل غير هيك؟ استهدافنا؟ ما استهدافنا حاصل وما عم ينجح. عزلنا؟ ما بينعزل تيار شعبه معه.

لمّا قلنا عبارة “لوحدنا”، مش معناها انعزلنا. لوحدنا معناها عم نقاتل لوحدنا، ونُستهدف بسبب نضالنا، وهيدا بيقوّينا.

بس الحملة كبيرة علينا، لدرجة انو التساؤلات عن التيار ومصيره مشروعة، خاصةً من المحبّين الخائفين وما عندن المعطيات.

II – التيار وثلاثيّته الداخلية:

رفاقي التياريين،

مشهد التيار بيطمّن – وعصب التيار عم يقوى اكتر، بقضيّته ومبادئه. يلّي خايفين تجي الحلول على حسابنا، ويمشوا بالـ Deal بلانا وعم ينصحوني لحّق حالي وآخذ الضمانات المعطية واقبل بالوعودالممضيّة، بقلّن محاولة عزل التيار أحسن وصفة لتقويته، ولكن نتيجتها عاطلة عالوطن، لأن بناء الدولة رح يفشل من دوننا مثل 90 -05. هيك، منرجع على المعارضة الواضحة. مش بالحكومة بس معارضين، ومش مع الرئاسة بس معارضين لا! معارضة بالكامل – هيك بتخدمونا!

الكم بقول:

ما تخافوا من يلّي بيجي من برا ما بيؤذي التيار، حتّى لو لاقاه شي حدا من الداخل؛ يلّي بيؤذي التيار هو اخطاء من الداخل، والكلام يلّي ما بيعبّر عن ادبيّاتنا وأخلاقنا، ومنشوفه بوسائل التواصل الاجتماعي بمخاطبة ناس منختلف معهم، او حتّى بنقاشات داخلية فيها وجهات نظر متعدّدة. النقاشات صحيّة شرط تبقى ضمن حدود الأخلاق وحريّة الرأي واصول النقاش، مش تتحوّل لهجومات علنيّة. الشتّامين ما بيمثلوا التيار بكلامهم ورح تتاخد بحقّهم الاجراءات العقابية اللازمة.

السنة التيارية الجديدة انطلقت بالتجدّد واستنهاض الهمم تحت ثلاثية: التيار – الجماعة والكيان.

1) التيار – مؤسّسة فاعلة 2) الجماعة – مجتمع قادر

3) الكيان – وطن فريد

1- التيار مؤسّسة فاعلة ومتفاعلة بين مكوّناتها – ثابتة بمبادئها ومتحرّكة بعملها.

لامركزية بنشاطاتها ومركزيّة بسياساتها – متمسّكة بمناضلينها القدامى ولكن متجدّدة بشبابها. شبابها يلّي التقيناهم مبارح (بـ Ask Gebran) واطلقنا معهم عدّة مشاريع.

شبابها يلّي بلّشوا دورات اعداد ليستلموا المستقبل؛ وينخرطوا بمشروع التيار المنتج والمموّل لنفسه من خلال مشاريع سوسيو اقتصاديّة ليبقى تيّارنا حرّ ومش مربوط قراره بتمويله. واطلقنا معهم مبارح مشروع FPM Innovate ليتنافسوا بمشاريع انتاجية ابداعية.

2 – الجماعة – مجتمع قادر على الصمود بعد ضربات الفساد يلّي تلقّاها. تبيّن ان معركة الاصلاح يلّي عم نقودها من 2005 الزامية ومش ترف سياسي. لأن نحنا جماعة ما منقدر نعيش الاّ ضمن الدولة. الفساد والدولة ما بيتعايشوا، / في واحد بيقضي على التاني. الفساد عم ينخر مؤسساتنا ويهدّم دولتنا؛ كيف اذا كان ناخر عقول الناس وثقافة المجتمع؟ ساعتها بينهار المجتمع اخلاقياً وبتنهار الدولة معه.

التيار معني اوّلاً بتحصين نفسه، وتحصين المجتمع من حوله، وبعدو مقصّر بمكافحة الفساد، بالرغم من انه اعطى نماذج ناجحة وآخرها ملف الأموال المحوّلة للخارج وملفات الحاكم المركزي، ولكن لازم كلّه يتحوّل الى خلايا اصلاح، من نوابه،/ لمحاميه،/ وصولاً لطلاّبه يلّي اطلقنا معهم مبارح اوّل خليّة اصلاح. FPM Anti Corruption. I- Movement

جيل بكامله عم يربى على فكرة انّو واحد متل رياض سلامة مش معقول يتحاكم او يتوقّف، متلما بإيامنا سيطرت فكرة انّو مش معقول يتحرّر لبنان! بتلاقي شباب لبنان اليوم فاقدين الأمل، بوقتها نحنا ما فقدناه وتحرّر لبنان وطلاّبنا هلّق ما رح يفقدوه ورح يتحاكم الحاكم!

قال شو؟ فوري، شركة رجا سلامة تحوّل لها Commission 330 مليون دولار بس مش من مصرف لبنان! حتى اذا كان صحيح، قانون النقد والتسليف بيمنع العمولات وبيمنع الحاكم واي من اقربائه يشتغلوا بشي له علاقة بالمصرف المركزي! باعترافه،/ عم تتقاضى فوري عمولات على سندات خزينة للدولة، بس بيطلع بريء!!! جرائمه متواصلة، وتعاميمه سرقة يومية مكشوفة وموصوفة مع عدّة اسعار للدولار (سعر رسمي- سعر صيرفة – سعر سوق سوداء – دولار جمركي – لولار وBira). بعد في محل بالعالم ما في سعر موحّد للعملة؟ ليش عنّا لا؟ لاستكمال سرقة اموال المودعين…

تخيّلوا بيطلّع من يوم الجمعة تعميم يحدّد سعر الدولار لنهار الاثنين، او بيطلّع تعميمه نهار الجمعة وبيوقفه الثلاثاء، هيك بيسرق اموال الناس. بيمارس Haircut يومي على الودائع، ومخدّر اصحابهم بلعبة الدولار. بيطبع ليرات، وبيزيد التضخّم لاكثر من 300%، يعني اكثر من زمبابوي. بيطبع ليرات وبيشتري فيهم دولارات، وبيلعب بسعر صيرفة، وبيتلاعب بالدولار Yoyo طلوع نزول، وبيعمل 55% ارباح بثلاث ايام هو ومنظومته؛ سرقة اموال على الطالع وعلى النازل. بالتسعينات ثبّت الدولار على 1500 ليرة مع فوائد وصلت لـ 43% وحوّل البلد بوقتها لدكانة مراباة. اليوم، حوّله لصالة قمار للمضاربة على العملة حسب IMF، كل الشعب عم يلعب بالدولار وهو عم يلعب بالشعب… هيدي ما بدّها اثبات! القضاء وقّفه بس جهاز امني رسمي حاميه. هيدي حقيقة دامغة بتعرفها كل الناس! وبعده ما بيوحّد سعر الصرف، والسرقة ماشية!

حرامي معلن بيشلّح المودعين اموالهم، والسياسيين المنتخبين من نفس المودعين بيحموه، والاعلاميين القابضين بيطبلوا له وبيتلاعبوا بالحقيقة ليغشّوا المودعين، وبعضهم بيصدّقوا!

وبدكن يانا نتفرّج؟ لا! التيار وشبابه عم يتصدّوا لأكبر جريمة سرقة شهدها العصر بحسب Bloomberg.

معركتنا لتحرير بلدنا من يلّي سرقوا اموالنا مستمرّة وانا بدعي شباب التيار، يستعدّوا لمواجهة الحراميي، لأن،

“اليوم وبكرا ومن زمان، نحنا الاصلاح بلبنان”.

3 – الكيان – وطن فريد بتنوعه، وشراكته المتناصفة. ميزة لبنان مش انه في اسلام ومسيحيين متشاركين، هيدي موجودة بكتير دول، ميزته وفرادته هم بالتساوي والتناصف بالمشاركة بالحكم. وليبقى وطن فريد، وقف العدّ ما بيكون بس بالحكي، أو التهويل بـ 19,5%. وقف العدّ بيكون بالقانون الارثوذكسي بمجلس النواب، وأحسن بمجلس الشيوخ اذا تم انشاؤه وبالدولة المدنيّة وبإلغاء الطائفية بالكامل،/ مش بس الطائفية السياسية،/ وبقيام اللامركزية الموسّعة. وقف العدّ بيكون بالغاء مرسوم تجنيس الـ 94، وبتنفيذ قانون استعادة الجنسية وتوقيع مراسيمه ومش الكذب، انّو هيدي مراسيم عاديّة مقترحها جبران باسيل او الرئيس عون! لا، هي مراسيم حقوق ما منعرف اصحابها، وهي جايي مباشرةً من الخارج تنفيذاً لقانون استعادة الجنسية يلّي قاتلنا عشر سنين لإقراره وهنّي عم يوقّفوا تنفيذه بوقف توقيع مراسيمه، وآخرها الـ 565 مرسوم.

وقف العدّ بيكون انّو الحكومات من سنة 2011 مع نجيب ميقاتي لسنة 2023 مع نجيب ميقاتي نفسه، تعتمد اجراءات لعدم دخول سوريين غير نازحين، ولعودة السوريين النازحين! ما يخوّفنا باحصاءاته الكاذبة! مغلّط يلّي بيهوّل علينا، لا بل مجرم بحق كل اللبنانيين وبحق فرادة لبنان. مجرم بحق الوطن وجاهل لتاريخنا ولمدى تجذّرنا بأرضنا. حكّام الصدفة رايحين ونحنا باقيين، النازحين واللاجئين بيرجعوا عَ بلادن ونحنا منبقى ببلادنا.

“حتّى نبقى، لازم يرجعوا”.

“حتّى نبقى”، (” Pour que je reste”، ” to stay”)، هو شعار حملة اطلقناها مبارح مع شباب التيار تما تستمرّ على ارضنا ولادات من جنسيات غير لبنانية خمسة اضعاف ولاداتنا! منطلقها لنرجّعلهم كرامتهم بعودتهم لبلادهم، ونعيش معهم متجاورين احبّاء بدل ما نعيش متقاتلين على ارضنا متلما صار مع الفسلسطينيين بالسبعينات ومتلما عم يخطّط البعض ليصير مع السوريين، ونحنا رافضين.

حتّى الوطن يبقى فريد لازم ينصان بسيادة شاملة واولها قراره الحر، وينحكم بشراكة متناصفة، ويتحافظ على هويّته الثقافية، بس تبقى لبنانية مهما تنوّعت… اللبنانية رابطة انتماؤنا، بتتوسّع لتكون مشرقية اقتصادية مع سوريا والاردن والعراق وفلسطين بعزّهم، وبتتوّسع اكثر لتكون عربيّة بعروبة مشرقة على شاكلة الخليج يلّي عم يتطوّر برؤية حكّامه اليوم، وبتتوسّع اكثر واكثر لتكون متوسطيّة بسياسة حسن جوار ما بتنقل النازحين والارهابيين، بل بتنقل التجارة والعلوم والتنافس البشري والتكنولوجي والمعرفي.

نعم ولتبقى لبنانية، لازم تكون لها مناعتها الداخلية بلحمة مكوّناتها، ومش تستجدي حماية الخارج.

سقط القديم واعادة بناءه بنفس الناس وهم، تعوا نبني بالحوار نموذج اقتصادي مالي جديد ونتفاهم سوا على تطوير النظام وحماية سيادة لبنان بظل التحوّلات الكبرى بالمنطقة وبالعالم.

“اليوم وبكرا ومن زمان، نحنا السيادة بلبنان”

III – الانهيار والخروج منه

ابناء التيار،

بلدنا متهالك وبأزمة وجوديّة وشعبنا موجوع، شو العمل لنوقّف الوجع؟

بصراحة، شو ما حكيتكم عن خطط ومشاريع للنظام وللإقتصاد، ما ممكن الحل طالما المنظومة ماسكة البلد بخوانيقه. (ما ممكن مع نفس السياسات ونفس الأشخاص، نلاقي نتائج مختلفة!) الانهيار مش مجرّد خطأ بإدارة المال العام ولا هو ابن ساعته. هو نتيجة حتمية لممارسات وخيارات قام فيها اشخاص قبضوا على القرار السياسي والمالي من ثلاثين سنة. هو بالدرجة الأولى مسؤولية نظام ومنظومة بالداخل، وكمان مسؤولية دول دعمت هالمنظومة وتغاضت عن فسادها، واستفادت منه،.

دول ما تردّدت بنشر الفوضى القاتلة بمنطقتنا لتحقّق مصالحها، وخيّرتنا بين الرضوخ لشروطها التركيعية الظالمة، وعلى رأسها التوطين، أو خنقنا. الخطر علينا من جرائم المنظومة ومن مؤامرات الداعمين.

نحنا ما عم نعادي اي دولة، باستثناء اسرائيل، لأنّها تسبّبت لنا بالمصائب على مدى وجودها.

نحنا ما هجّرنا شعب وما اغتصبنا ارض وما اعتدينا على حدا، بالعكس استقبلنا شعوب مظلومة هجّرها العدوان والارهاب من اوطانها. بدنا للبنان أفضل العلاقات مع دول العالم وخصوصاً الدول العربية وتحديداً الخليجية، ولكن منرفض كل شي بيسيئ لوجودنا. ما بدنا يكون التوجّه شرقاً نكاية بالغرب، ولا يكون التوجّه غرباً عداء للشرق؛ بدنا لبنان منفتح بكل الاتجاهات، محيّد عن النزاعات يلّي بتسبّبلو الضرر، وعن الصراعات يلّي ما له فيها، ملتزم بالشرائع والمواثيق الدولية.

بدنا لبنان محمي باتفاق كل اللبنانيين باستراتيجية دفاعية بتزيد من مناعته؛ وما بتكون على حساب حدا، والكلّ بيشعر انّه جزء منها ومستفيد من قوّتها.

بدنا لبنان محصّن بتفاهمات عميقة بين ابنائه، وما تكون ظرفية او مصلحية، وما يشعر البعض انه خسر او خُدع او استُلحِق، انما يشعر فيها الجميع بالانصاف والتوازن والتكافؤ.

بدنا لبنان تكون ثرواته الطبيعية مصدر غنى لأجيال اليوم وبكرا، مش مصدر نقمة وفساد، وبعض الداخل ما يقبل باستخراجها الاّ لسرقتها، وبعض الخارج ما يقبل باستثمارها الاّ لصالحه، او بيحرمنا منها لنبقى عبيده.

بيسرقو وبيتّهموا، بيفسدوا وبيتّهموا، بيطيّفوا وبيتهموا، بيعطّلوا وبيخرّبوا وبيستبعدوا وبيتّهموا!!!

ثلاثين سنة من تراكم الفساد والتسلّط على ايديهم، واي تفكير باعادة انتاج الحلول على ايديهم هو انتحار محتوم. المعضلة ان قسم كبير منهم منتخب – فكيف الحل من دونهم ؟ انا اطمئنكم بأن غير المنتخبين رايحين تباعاً وتفرّجوا عليهم عم يهرّوا واحد ورا الثاني… ولكن شو منعمل بالمنتخبين؟ لا بيعترفوا بخطأ ولا بيتراجعوا عنّو، ولا بيتحملوا انتقاد، واذا حدا نطق بالحق، يا ويلو!

الويل لواضع الخطط، ورافض اقتصاد الريع بيصير معطّل!

الويل لكاشف الفساد ومقدّم قوانين الإصلاح وكشف الحسابات واستعادة الأموال بيصير فاسد!

الويل لمين بيحذّر من خطر الزوال بيصير عنصري وطائفي ومرذول!

عَ مهلكن علينا! نحن ما بيخوّفنا التهويل، ولا منتراجع لا عن الحوار ولا عن الاصلاح… بدّنا نحاوركم ونواجهكم.

الروح العدائية ضدنا اختبرناها لمّا كنا نطالب بالسيادة. النضال للسيادة كلّفنا غالي، والنضال للاصلاح عم يكلّفنا اغلى… وحاضرين مبارح واليوم وبكرا.

السيادة والاصلاح حاجة للبنان ورح نضل نطالب فيهم، حتى يخترق صوتنا العالي دينيهم الطرشا.

“اليوم وبكرا ومن زمان، نحنا الاصلاح بلبنان”

IV- رئاسة الجمهورية

رفيقاتي ورفاقي التياريين،

بوقاحة كبيرة، وبتعالي بيحكوا عن رئاسة الجمهورية، وبيحجّموا دورها لتكون ببعد واحد، وبإستخفاف بيحدّدوا من اليوم شغلة او شغلتين يعملهم الرئيس وبزيادة عليه!

ضلّت المنظومة ست سنين تخبّط بالرئيس القوي وتجمّع العالم ضدّه لتحاصره، وعملت المستحيل لتسقّطه، وما قدرت! سقّطت البلد لتسقّطه من كتر حقدها على فكرة الرئيس القوي.

اليوم بدن يجيبوا الرئيس الضعيف، ليكون ساقط حكماً بين ايديهم. بدّن ياه مجرّد من برنامج وفكر وشعب، رئيس بيرجّع ساعة البلد بدل ما يقدّم ساعة الاصلاح فيه! الـ IMF بيقلّن الوقت عم يخلص، بيقوموا بيرجعوا الساعة لورا اجت الساعة قدّ ما ترجّعوها لورا! بدّن رئيس يفصل لبنان عن العالم متل ما فصلوه عن التوقيت العالمي بقرار همايوني وحوّلوا المشكلة لطائفية بالوقت هي مش هيك ليخبّوا تقرير الـ IMF بحقّهم. نحنا مع سوريا والسعودية وايران، منيح؟ نحنا بدّنا رئيس ما نستحي نجاوب اولادنا ليش انتخبناه؛

رفاقي، بدّي خبّركن،

انا ولا مرّة حكيت مع حدا بترشيحي للرئاسة وبتحدّى حدا يقول العكس، قبل وخلال وبعد عهد العماد عون، ولا حتّى حكيت مع الرئيس عون الاّ لمّا جاوبته على سؤاله لي بـ 22 حزيران 2022 وقلتله انّو ترشيحي مش مناسب هلّق.

انا قرّرت ما اترشّح للرئاسة، مش عن عجز، او لأني فقدت حقّي. انا مرشّح طبيعي ومنطقي كوني رئيس التيار يلّي حاز على أكبر كتلة نيابية… ولكن ما ترشّحت لأنّو قررنا بالتيار نراعي الظروف ونستبدل حق الأوائل بالموقع بحقّهم لايصال مرشّح يتفقوا عليه.

ما ترشّحت لأنّو من بعد يلّي صار بعهد العماد عون، من مؤامرة وظلم واستهداف، ارتأينا، بسبب النزيف، نعطي الفرصة لغيرنا لنشوف!

ما ترشّحت حتّى ما كون سبب للفراغ، وعملنا تنازل كبير للحل الكبير؛ فسّروا موقفنا المسهّل كأنه ضعف وشنّوا علينا حملة وعملوا رهانات خاطئة على شرذمة التيار وتفكيكه.

ضحّينا كتير لمّا تنازلنا بكير وما ترشّحنا، ولو انّو استعجلنا. هيك ابلغت سيّدنا البطريرك بـ 25 تموز الماضي لما زرناه بالديمان، وكنت واضح معه انّو عدم ترشّحي هو قناعة ورغبة منّي، مع انو التيار بيريدني اترشّح، ولو بدّي، ما رح استحي، (كنت عملت مثل وقت ترشيح العماد عون). قلت له انو بظل عدم اقدام الأقوياء، ما في حلّ الاّ انو نتّفق كمسيحيين عَ بكير على المرشّحين المناسبين المقبولين من شركائنا، والاّ بيتفقوا وبيقرّروا عنا؛ وقلت اني حاضر لأي حوار، وانو بكركي هي الاصلح لهالجهد.

كمان ابلغت حزب الله لمّا أوّل مرّة فتحوا معي موضوع الرئاسة انّي غير مرشّح، واستغربوا ليش الاستعجال وخسارة هالورقة! قلت لهم السبب الوحيد حرصنا على البلد وخوفنا من الانهيار والفراغ، وقلت كمان اني ما بريد اختار حدا لوحدي ولا بضمن حدا لوحدي؛ ولكن برغب بأنّو نتّفق معهم، وكمسيحيين، على حدا مناسب ما بيزعجهم ويكون مقبول من الكلّ. لا طرحت ترشيحي ولا سمّيت حدا، ولكن مقتنع انّو بتفاهمنا كلنا سوا على برنامج منكون الضمانة لبعضنا وللعهد الجايي. الحزب اكّدوا لي مراراً انّو مستحيل يطرحوا حدا او يقبلوا بحدا ما بقبل انا فيه. ولمّا سألت تحديداً، اذا تأمّن 65 صوت لسليمان فرنجية بتمشوا فيه بدوننا؟ زعلوا واجاني الجواب عدّة مرّات وعلى كلّ المستويات انّه كيف بتسمح لنفسك حتى التفكير بالأمر؟!! بعدين، شفنا اداء مختلف، ولمّا عدنا طرحنا نفس السؤال عن لائحة المرشّحين يلّي طلبوها، ما اجا جواب، بس سمعنا بعدين الموقف بالاعلام… ما رح علّق على اي كلام آخر بهالخصوص. بس انا دايماً مستعد للحوار لنلاقي حلول، من دون ما حدا يفرض حلّه على الثاني.

من جهّة ما كان يسمّى بـ 8 آذار، بدل ما يتركّز البحث على مين بيؤمّن التوافق استناداً لصفاته وبرنامجه للاصلاح، صار يتركّز البحث على مرشّح واحد ببند واحد متعلّق بعدم طعن المقاومة، وهيدا مطلب مفهوم، لو كان بند من بين عدّة بنود؛ صار يتركّز البحث على كيفيّة اقناعي واعطائي ضمانات ووعود للحاضر والمستقبل بالرغم من تأكيدي مراراً انّو مش هيدا المطلوب، المطلوب إنقاذ البلد! صعبة يكون موقفنا ما بدّنا سلطة، بدّنا نخلّص البلد؟ لأن شو بينفعنا اذا ربحنا كلّ المناصب، وخسرنا لبنان؟ واي جمهورية بتبقى لنرأسها بعدين، واي شعب بيبقى لنحكمه بعدين، واي تيار بيبقى لنناضل من خلاله؟!

هون تبيّن الحجم الكبير للمشكلة، ولأي حدّ الأولويّات مختلفة.

نحن بدنا الدولة أوّلاً، والمقاومة من ضمنها حامية لها – وهني بدهم المقاومة اوّلاً، والدولة (من بعدها) حاميةً لها. وبرأينا التوفيق بين المطلبين ممكن اذا اتفقنا على رئيس ينفّذ الإصلاح ، ويبني الدولة ومن ضمن بناء الدولة بيحفظ المقاومة وما بيطعنها.

اي تفاهم ما بيعتمد اولاً مصلحة لبنان بيسقط وما بيستمرّ، وكل تفاهم بيتوازنوا فيه الأطراف وبيتشاركوا بمفهوم اعلاء مصلحة لبنان على مصالحهم بيدوم وبيصمد رغم كل الضربات.

امّا من جهّة ما كان يسمّى بـ 14 آذار، فبدل ما يعتبروا الوضع المستجّد فرصة للتفاهم، طلع معهم نحنا ضعاف، وبدل ما يستفيدوا من موقفنا للاسراع بالاتفاق اعتبروا انو عدم التعاون معنا بيضعفنا اكثر!

بعضهم رفضوا دعواتنا ودعوات بكركي للحوار، وصوّروا كأنّو طالبين موعد، ونحنا ما طلبنا الاّ انّو نجتمع على برنامج ومرشّح لأن ما في حلّ غير هيك. ونحنا ابدينا مع الجميع مرونة وقبول بعدّة مرشحين.

هلّق اقتنعوا انّو ما في حلّ الاّ بالاتفاق، لأن من دوننا ما عندهم حتّى قدرة تطيير النصاب. بس خايفين يكون خلافنا مع الحزب مسرحيّة أو نكون عم نحاورهم لنقوّي اوراقنا التفاوضية معه ويصير مجبور بالاتفاق معنا… كلّها خزعبلات مش على مستوى المرحلة والانهيار الوجودي يلّي عم نعانيه! والحكي الجدّي هو التالي:

نحنا الموارنة، وهيدي اوّل مرّة بقول الموارنة مش المسيحيين لأن من باب الاحساس بالمسؤولية، كل عمرنا منتّفق على الأساسيات المسيحية والوطنية والكيانية من ناحية المبادئ العامة، ومنختلف على السلطة وقت التطبيق واحياناً بما يتعارض مع هالمبادئ… اجا الوقت نتّفق على مسار تطبيقي لهالاساسيات اذا راغبين نبقى بهالبلد.

كمان، كلّ عمرنا منعرف نتّفق بالسلبي على الرفض من دون ما نتّفق بالإيجابي – اجا الوقت مش بس نقول مين وشو منرفض، ولكن نقول مين وشو منقبل، ونطبّق. يعني ما بيكفي نقول كلّنا منرفض فلان او منرفض اي حدا بينفرض علينا. اجا الوقت نقول على مين وعلى شو منتّفق. وبشكل أوضح، انا مش مستعدّ وافق او اتّفق على حدا بس لنزيح مرشّح معيّن وبعدين منشوف شو منعمل- نحنا بدّنا رئيس جمهورية ولازم اتفاقنا عليه وعلى دعمه يكون واضح بكل المراحل؛ مش متل ما صار مع الرئيس عون.

الناس حقّها علينا نقدّم لها الحلول ومش المشاكل والنق والبكي!!! اجا الوقت نطلع من سلبية الرفض ونروح لإيجابية التوافق.

V – رسالة الى التيار وشبابه:

رفاقنا بالتيار،

نحنا انظلمنا كتير، بس الظلم مناسبة تأمّل بزمن الصوم، ومساقب عند المسلمين والمسيحيين معاً.

قالوا عنّا اننا فاسدين، ونحن اوّل من بلّش معركة الاصلاح والتغيير. وهلّق منتحدّاهم مجدداً انّو يكشفوا عن حساباتهم واملاكهم متل ما انا عملت؛ او انّو يقرّوا قانون كشف الحسابات– وقانون استعادة الأموال المحوّلة للخارج. او يشاركوا معنا بملاحقة رياض سلامة… والاّ يسكتوا.

قالوا عنّا طائفيين، وهن اوّل مين بيخرّب الدني اذا بينمس بحاجب بالدولة من طوائفهم. نحنا وحدنا طرحنا برنامج متكامل لتطوير النظام، وللانتقال للدولة المدنية. نحنا منريد استكمال تنفيذ الطائف ببنوده الاصلاحية المجمّدة من ثلاث عقود وعلى رأسها اللامركزية الموسّعة يلّي عم يتهرّبوا منها. اكبر عدو للطائف هو يلّي عم يرفض اللامركزية المالية وبيسمّيها تقسيم او فدرالية، ما في بالعالم كلّه لامركزية اذا ما كانت مالية – شو اللامركزية هي بالباسبور والسجل العدلي؟ محافظ كسروان جبيل ما عم نقدر نعيّنه من سنين بالرغم من صدور قانون بالإجماع! استكمال الطائف بإلغاء الطائفية بالكامل… ونحنا مندعيهم يلاقونا لإقرار قانون الأحوال الشخصية (الموحّدة) اذا كانوا فعلاً غير طائفيين، وأقلّه يقرّوا قانون الزواج المدني الاختياري يلّي قدّمناه للمجلس النيابي… والاّ يسكتوا.

قالوا عنّا عنصريين لأننا رافضين توطين اللاجئين والنازحين بالوقت يلّي قلنا انّهم ضحايا ظلم كبير اقتلعهم من ارضهم، ولكن رفع الظلم عنهم بيكون بعودتهم لأرضهم – بقاؤهم بلبنان ظلم لهم وخطر وجودي عليه، ما بيقلّ عن خطر الانهيار.

اتهامنا بالعنصرية باطل فكيف يتّهم بالعنصرية واللاانسانية شعب استضاف مئات الاف الفلسطينيين من 48، واكثر من مليون ونصف سوري من 2012، ولليوم ما اعتدى على واحد منهم؟

بدّهم يطوعونا بالكذب والتهويل، فإذا قاومنا بيفرض علينا الحصار، واذا قبلنا منروح لزوال وطننا – شو مننسى انّو المؤامرة بتخدم عدو بيزعجه تنوّعنا واستقرارنا وازدهارنا… وعندو كل الدعم الدولي؟!!

يلّي بيتّهمنا بالعنصرية هو المتآمر مع هالعدو… فإمّا بيقرّوا معنا القوانين العادلة يلّي رفعناها للمجلس النيابي حول النزوح والا يسكتوا…

يا تياريين،

السيادة مش بس على الحدود والارض والقانون – السيادة هي اولاً بالقرار. ما بيكفي اذا الأرض محرّرة والحدود مسيّجة والقانون سائد بس القرار تابع لأن يلّي بياخدوه تابعين لمال او لمصلحة او لخارج.

السيادة امّا بتكون شاملة او ما بتكون – صحيح انّها مش مطلقة ومرتبطة بمصالح الغير، بس ما بتعلا على مصلحة بلدنا. نصّ مشاكلنا مع الغير – قراب وبعاد – هيدا سببها!

المتشدّقين بالسيادة، عم يشرشروا اموال، / امّا نحنا المطبوعين بالسيادة، عم نتنفّس كرامة… وهيدا كل الفرق.

للأوطان سيادة، وللمواطنين كرامة، والاثنين بيكمّلوا بعضهم… واي انتقاص لواحد هو ضرب للإثنين سوا. كيف ممكن نحكي بسيادة الوطن والكرامة الانسانية للمواطن معدومة؟ شو نفع السيادة اذا المواطن مذلول؟

السيادة نمط حياة، ويلّي بدّو سيادة يعني بدّو كرامة… كيف هو ذاته بيعطّل خطّة الكهرباء والمياه والنفط وبدّو كرامة المواطن؟ الطاقة للأوطان متل المياه للانسان – هي عصب البلد وهي سيادة.

الانسان السيادي هو يلّي بيستردّ اموال المودعين من الخارج لحتّى ما يكونوا ويكون البلد تحت رحمة المساعدات الخارجية والشروط التعجيزية المذلّة – السيادي هو يلّي ما بيقبل بضرب الشراكة، وانّو سلطات دستورية توضع يدها على رئاسة الجمهورية وعلى صلاحياتها… التيار الوطني الحر بيرفض الذل بحرمان الناس ابسط مقوّمات الحياة؛ هو تيار السيادة والكرامة وما بيعيش من دون حرية وشراكة انتو بقلبي، ومن قلبي بدعيكم تستعدّوا للشارع لنهتف سوا:

“مبارح وبكرا ومن زمان – نحنا السيادة بلبنان”

“مبارح وبكرا ومن زمان – نحنا الكرامة بلبنان”

مبارح واليوم وبكرا… تيار ووطني وحرّ.