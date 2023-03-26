جنبلاط يدخل على خط “التوقيت”!

يقوم أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن، وبتوجيه من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، منذ صباح اليوم بالتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في محاولة لايجاد مخرج للازمة التي استجدت اثر قرار تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي، منطلقا من ضرورة الحد من الانقسامات الخطيرة الحاصلة تحديدا في ظل ما يعانيه الناس من ازمات لا تعد ولا تحصى.

وجاء في بيان ان “هذا المسعى يأتي في اطار ما كان أعلن عنه جنبلاط أمس في تغريدته، حيث اطلق موقفاً واضحاً في هذا المجال، إلا أن الأمور حتى هذه اللحظة لم تتبلور بشكل نهائي بعد”.