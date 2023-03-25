نادين نجيم تشكو حذف مشاهد لها من “وأخيراً”

أعربت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن “قهرها” بسبب حذف لقطات قريبة لها وردود أفعال كثيرة من مشاهدها في مسلسل “وأخيراً” الذي بدأ عرضه في أول أيام شهر رمضان.

وغرّدت نادين عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “والله بس يا ريت تنحط مشاهدي متل ما هي لأنه عم تنكب كلوزات وريكشنات مهمة وما عم بعرف ليش. صراحة شي بيقهر تشتغل وتعطي من قلبك وتلاقي بعدين شي تاني من دون أي تبرير… بس منقول الحمد لله”.









وتوّجهت متابعة إلى سؤال نجيم عن السبب، فردّت الأخير: “ما بعرف أول مرة بصير معي هيك من 15 سنة لهلىء”.

يشار إلى أن مسلسل “وأخيراً” من تأليف وإخراج أسامة الناصر وورشة الصباح للكتابة، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم من سوريا ولبنان ومنهم قصي خولي والنجمة منى واصف.