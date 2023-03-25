لوموند: ماكرون في عزلة متزايدة بسبب إصلاحه لنظام التقاعد

تحت عنوان: “إيمانويل ماكرون في عزلة متزايدة”، قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إن عدم مرونة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مواجهة معارضة إصلاحه المثير للجدل لنظام التقاعد يثير حالة ذهول حتى في صفوف معسكره، حيث يشعر الكثيرون داخل الأغلبية الرئاسية بالقلق من ممارسة السلطة بشكل فردي للغاية.

وأضافت الصحيفة القول إن هناك الحقائق، المتمثلة في استمرار تعطل النقل بشكل خطير، والتجمعات العفوية، وقلق مجلس أوروبا من “الاستخدام المفرط للقوة” في فرنسا… وتتجه الحكومة الفرنسية نحو مواجهة عطلة نهاية أسبوع جديدة من التوتر الشديد قبل اليوم العاشر للتعبئة ضدها، يوم الثلاثاء 28 مارس.









وفي دليل على حالة التوتر السائدة في البلاد، أعلنت فرنسا رسميًا يوم الجمعة تأجيل زيارة الدولة للملك شارلز الثالث، في ظل مخاطر أمنية وسياسية كثيرة للغاية.

فساعة بعد ساعة – تتابع “لوموند”- يبحث الإليزيه وماتينيون (رئاسة الحكومة) والوزراء والنواب عن مخرج من المأزق، في وقت يبدو فيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون منعزل عن الواقع وغامض بشأن نواياه، بحسب البعض.

وتابعت الصحيفة القول إنه مع وجود حكومة فرنسية ذات عدد قليل جدًا من الأعضاء ذوي الوزن الثقيل، يتخذ الرئيس ماكرون قرارًا في لجنة صغيرة جدًا. فبفضل الأزمة، تتم استشارة الأشباح، مثل ريشار فيران، الرئيس السابق للجمعية الوطنية. كما يعترف فيليب جرانغون، المستشار الخاص السابق وعضو نقابة CFDT، بأنه تم الاتصال به من قبل أعضاء في السلطة التنفيذية دون أن يقول المزيد.

واعتبرت “لوموند” أن هذه العملية تبعد رئيس الدولة عن جزء من “قواته”، حيث سيواجه نواباً يخيم عليهم الشك والتساؤلات، وذلك بعد استخدامه للمادة 49.3 التي تتيح تمرير مشروع قانون دون التصويت عليه في البرلمان.

وفي حين أن العديد من نواب الأغلبية الرئاسية ما يزالون يشعرون بأنهم مدينون لإيمانويل ماكرون لانتخابهم، لا سيما بين النواب المنتخبين منذ عام 2017، فإن عدم استعداد السلطة التنفيذية لإصلاح نظام التقاعد أثار بعض الشك لدى بعضهم، في ظل قلقهم من الانطباع بأن إيمانويل ماكرون لا يحب أن يفرض إيقاعه.

كما يشعر بعض “الماكرونيين” المنتخبين بالقلق من رؤية جزء من ناخبيهم ينتقدون رئيس الجمهورية. لقد أدى استخدام المادة 49.3 من الدستور إلى إحياء الاتهامات ضد رئيس الجمهورية.

يدلي العديد من البرلمانيين في المعسكر الرئاسي بنفس الملاحظة لكن هل سيخبرونه؟ تتساءل “لوموند”، مشيرة إلى أن النواب يرسلون له رسائل منتظمة، غالبًا حول مواضيع فنية.

داخل المعسكر “الماكروني”، يرفض بعض المسؤولين المنتخبين فكرة عزل رئيس الدولة مما يؤدي إلى شكل من أشكال الإنكار، تقول “لوموند”، مشيرة إلى أنه خلال اجتماع مساء الثلاثاء، في الإليزيه، شعر البعض بالنشاط من خلال الاستماع إليه وهو يرد على شكاواهم. فقد وعد ماكرون بمراجعة أولويات السلطة التنفيذية للأشهر المقبلة من خلال استحضار ما يسمى بالمواضيع “اليومية” – الصحة والتعليم والبيئة – دون اللجوء إلى قوانين جديدة للسماح للنواب بأن يكونوا أكثر في دوائرهم الانتخابية. تم تأجيل النصوص المثيرة للانقسام، مثل تلك الخاصة بالهجرة التي كان من المقرر أن تصل إلى مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء.

لذلك، يمكن أن يأتي الحل من إيمانويل ماكرون نفسه – تتابع الصحيفة- الذي تمكن من استعادة السيطرة على الأمور في عام 2019 بعد أزمة “السترات الصفراء” من خلال تنظيم “النقاش/الحوار الوطني الكبير”.