حزب الله يخوض معركة فرنجية إلى “النهاية السعيدة”









بهدوء يراقب حزب الله كل التطورات الحاصلة في المنطقة. يعتبر أن الوتيرة متسارعة أكثر مما هو متوقع. يرتاح الحزب لما يجري ويبدو متأكداً أن ما يريده سيحصل، خصوصاً في ملف رئاسة الجمهورية. التنسيق كامل مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، الذي يستمر بالعمل على توفير 65 صوتاً لسليمان فرنجية، وبعدها السعي لتوفير النصاب الدستوري. يرتكز الحزب على موقف داخلي لن يفرّط به، وهو اقتراب فرنجية من 60 صوتاً. وبالتالي، هي فرصة لا يجب إضاعتها. كما يرتكز على موافقة فرنسية وتبن من باريس لهذا الخيار، فيما الرهان ينسحب على البراغماتية الأميركية والكلام الذي نسب للسفيرة الأميركية، رداً على سؤال قبل أيام حول فرنجية، فأجابت بأن أميركا قادرة على التعاطي مع أي رئيس يتم انتخابه. وهو ما يفسّر لبنانياً بأنه عدم ممانعة.

بين التوافق والتحدّي

بين حدّين يسير حزب الله في معركة إيصال فرنجية إلى رئاسة الجمهورية. فالحدّ الأول هو تشديد أمين عام الحزب الدائم على “ضرورة التوافق والحوار والوصول إلى قواسم مشتركة”، وأن يكون انتخاب فرنجية مقروناً بضمانات داخلية وخارجية. وهذا ينسجم كلياً مع مواقف رئيس مجلس النواب نبيه برّي، الذي لا يتوانى عن التأكيد بأنه حريص على التفاهم والتوافق مع المملكة العربية السعودية حول هذا الخيار. وهو يشدد بأنه لن يذهب إلى أي تسوية من دون رضى السعودية. أما الحدّ الثاني فهو معيار التحدّي. إذ يقول الحزب إن الطرف الآخر ولا سيما فريق 14 آذار، يعلنون المعارك والهجوم تحت عنوان أنهم لن يسمحوا لحزب الله بإيصال مرشحه إلى الرئاسة. وبما أن هؤلاء لا يؤيدون الحوار ولا يريدون التوافق، ويأخذون المعركة إلى معيار التحدّي، فليكن لهم ما يريدون، وحزب الله سيبقى متمسكاً بفرنجية.