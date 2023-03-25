لا_لتصوير_موائد_الإفطار.. حملة جزائرية لمراعاة مشاعر الفقراء

أطلق ناشطون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، تطالب الصائمين بوقف التقاط صور لموائدهم على الإفطار والسحور، مراعاة لمشاعر الأسر الفقيرة والعائلات المتعففة، مع انتشار ظاهرة تصوير مائدة الطعام، سواء داخل المنازل أم في المطاعم.

وتصدر هاشتاغ #لا_لتصوير_موائد_الإفطار يتصدر الترند في الجزائر، حيث لقيت الحملة رواجًا واسعًا على صفحات ومجموعات فيسبوك، خاصة أن ظاهرة تصوير أطباق الإفطار الشهية، انتشرت بشكل كبير الأعوام الماضية.









وندد الناشطون على موقع فيسبوك بالظاهرة السيئة في كل مناسبة، حيث تتحوّل الشبكات الاجتماعية إلى حلبة للتسابق والتباهي، بنشر أفضل وأفخر المأكولات وأرقى الموائد.

ودعت العديد من الصفحات والحسابات، العائلات والنساء خصوصا اللواتي اعتدن نشر المأكولات والأطباق التي يحضرنها، وحتى الفواكه والحلويات والمكسّرات، على مواقع التواصل الاجتماعي، للتوقف عن هذه التصرفات، مراعاة لشعور الفقراء والمحتاجين غير القادرين على توفير قوتهم.

وكانت انتشرت قبل فترة صور ومقاطع فيديو على الشبكات الاجتماعية لجزائريين يقفون في طوابير طويلة في عدة مدن جزائرية لأجل الحصول على المواد الغذائية الأساسية، مع اقتراب شهر رمضان، رغم الإعلانات المتكررة للسلطات بشأن توفر هذه المواد في السوق، ما أثار جدلا واسعا.

ويعاني الجزائريون من صعوبات كبيرة في الحصول على المواد الغذائية الأساسية المدعومة بشكل خاص مثل الحليب والدقيق والزيت، فباتت موائدهم تفتقد لسلع استهلاكية كثيرة، إما لندرتها وإما لارتفاع أسعارها بشكل مبالغ به في البلد الغني بالغاز، وهو ما خلق تذمرا كبيرا لدى المواطنين الذين يتساءلون كيف وصل الأمر إلى هذه الدرجة.

وكتب ناشط: