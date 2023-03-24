خارطة الوجود الإيراني في سوريا

تنتشر في سوريا، عشرات الميليشيات التابعة لإيران، حيث تسعى الأخيرة لدعم سيطرة قوات النظام برئاسة بشار الأسد، ضد القوات الموالية للمعارضة، على اختلافها.

وكثيرا ما استهدفت إسرائيل مواقع لميليشيات تابعة لطهران -ولو أنها لم تعترف بذلك رسميا- كما تستهدف القوات الأميركية من فترة لأخرى مواقع لتنظيمات مسلحة تابعة لإيران، إثر هجمات تتعرض لها قواتها على الأرض.









وليل الخميس الجمعة، نفذ الجيش الأميركي ضربات جوية “دقيقة” في شرق سوريا، قتل على إثرها 14 مسلحا مواليا لإيران، وكان ذلك ردا على هجوم بطائرة مسيّرة أسفر عن مقتل متعاقد أميركي وجرح ستة آخرين.

وأعلن البنتاغون أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تعتبر الطائرة بدون طيار “إيرانية المنشأ” في إشارة لسبب استهداف القوات الأميركية للمليشيات الإيرانية.

وقال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إن الرئيس، جو بايدن، أذن “لقوات القيادة المركزية الأميركية بشن ضربات جوية دقيقة في شرق سوريا ضد منشآت تستخدمها مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني”.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال في الصدد إن الضربات الأميركية، طالت مواقع عدّة شرقي البلاد، أبرزها مستودع أسلحة لمجموعات موالية لإيران داخل مدينة دير الزور، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل ستة من عناصرها.

كذلك، استهدف القصف مواقع في بادية مدينة الميادين وريف البوكمال، ما أدى إلى مقتل خمسة مسلحين موالين لطهران، في حصيلة قال مدير المركز السوري لحقوق الإنسان إنها ارتفعت، الجمعة.