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القضاء ينتصر للفنانة #إليسا في معركتها القانونية مع زياد برجي وأحمد ماضي.. أغنية “أنا وبس” لها!

March 24, 2023

أعلنت النجمة إليسا فوزها بقضية أغنية “أنا وبس” ضد الفنان زياد برجي والشاعر أحمد ماضي.

وكتبت إليسا على حسابها عبر تويتر: “بعدو القضاء اللبناني بخير بوجود قضاة نزيهين وشرفاء، الحقيقة بيّنت، “أنا وبس إلي وبس”. كُلّ الشكر لوكيلي القانوني المحامي مارك حبقة يلي آمن بقضيتي وبحّقي وتحدّى الباطل وردّلي حقّي، ما بصحّ إلاّ الصحيح”.




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