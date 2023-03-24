شيرين عبد الوهاب تظهر بوجه منتفخ وتصدم جمهورها

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال تواجدها في الاستوديو لتسجيل إحدى أغانيها الجديدة، وذلك بعد شائعات اختفائها وانفصالها عن حسام حبيب.

وظهرت شيرين بإطلالة صادمة حيث بدت في الصورة بوزن زائد ووجه منتفخ ومن دون مكياج، ما دعا عدداً كبيراً من جمهورها للتساؤل عن سبب اختفائها وظهورها بهذا الشكل.









كانت شيرين عبد الوهاب قد أثارت الفترة الماضية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إلغائها متابعة زوجها المطرب حسام حبيب من حسابها على موقع “إنستغرام”، في حين أكد الأخير أن كل ما تم تداوله حول انفصالهما مجرد شائعات، الأمر الذي دفع شيرين لإصدار بيان توضح فيه حقيقة شائعات انفصالها عن حسام حبيب.

وجاء في البيان: “تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب، عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في شأنها، وأنها متفرغة لإعداد أغانٍ جديدة بعد أن انتهت من ألبومها الجديد ودعت شركة “روتانا” إلى تسلّمه، وتهيب بجمهورها أن يلتفت عمن ينتهزون فترة تفرغها الفني لإمتاع جمهورها بأغانٍ جديدة تُعدّها بدلاً من الخوض بغير حق في حياتها الشخصية، لحصد مشاهدات ومتابعات عبر الإنترنت لمصالح خاصة بهم”.