ملايين المشاهدات خلال ساعات فقط.. فودافون تطلق إعلانها الرمضاني بصوت عمرو دياب ومشاركة محمد صلاح وعائلته

أطلقت شركة الاتصالات “فودافون” أحدث إعلاناتها لشهر رمضان المبارك 2023، من خلال أغنية قدمها المغني المصري عمرو دياب، وشارك فيها أيضاً النجم محمد صلاح وعائلته.

وبعد ساعات فقط من إطلاق الأغنية التي حملت اسم “شكراً من هنا لبكرة”، تصدرت الأغنية التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصدت أكثر من نصف مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، بينما حصدت على موقع فيسبوك نحو 5 ملايين مشاهدة.









ونشرت الصفحة الرسمية لشركة “فودافون مصر” على فيسبوك الأغنية، وأرفقتها بعبارة: “في حياتنا ناس هما الأساس.. شكراً من هنا لبكرة”.

ووفقاً لما ذكرته مواقع فنية محلية، فإنّ “الأغنية تمثل رسالة شكر لكل من ساهموا في دعمنا طوال حياتنا”، وهي الفكرة التي عبرت عنها الأغنية وكذلك الصورة، حيث تخلل الإعلان مشاهد بين الأبناء مع آبائهم وأمهاتهم، وكذلك الأصدقاء.

في حين كان لافتاً مشاركة النجم المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في فيديو كليب الأغنية، إذ ظهر صلاح في البداية وهو يغمر زوجته “ماجي”، قبل أن تنتقل الكاميرا إلى داخل منزلهما رفقة ابنتيهما مكة وكيان، ليظهروا وهم يقومون بتحضير الطعام معاً.

إضافة إلى مشاهد أخرى جمعتهم معاً وهم يلعبون في حديقة المنزل، ويتنكرون بزي “القراصنة”.

الأغنية من كلمات نصر الدين ناجي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، وقد جاء في كلماتها:

“في لحظة عايزة اللي يعدل ميلك ويسند يشيلك، ووسط زحمة حياته يجيلك

يوصل في ثانية، يسبق بخطوة، يحميك بقوة، ملكش إلا هو

في حد لما تخبط هيفتح، يقابلك ويفرح، من قلبه عايز يشوفك بتنجح

يساعدك بفكرة، معاك خطوة خطوة، دا ماسبكش مرة إمبارح وبكرة

في حياتنا ناس هما الأساس، ثابتين معانا مهما يجري، في حياتنا ناس هما الأساس، حقيقي شكراً من هنا لبكرة”.