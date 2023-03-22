١٠ مأكولات خفيفة لوجبة السحور كفيلة بسد جوعك خلال ساعات الصيام

لا شكَّ في أن بعض الناس يشعرون في بعض الأحيان خلال أيام رمضان، بعدم النشاط أو الجوع الشديد، خاصة في فترة ما بعد الظهر، وهذا أمر مفهوم، لأن معظمنا يتناول أكلات السحور الخاطئة، مثل الكربوهيدرات التي ستُبقيك ممتلئاً فقط لبضع ساعات قبل أن تبدأ المعاناة مع الجوع في اليوم التالي.

أكلات السحور الصحية التي تساعد على الشبع

لمساعدتك على تحقيق فترة شبع أطول، ومن ثم جعل صيام رمضان تجربة أفضل، دعنا ننصحك بعدة أنواع من أكلات السحور الصحية التي يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع فترة أطول خلال ساعات الصيام.









1- البيض

لا يقتصر الأمر على أن البيض غني بالبروتين والمواد المغذية الأخرى، بل إنه يشبع أيضاً.

ووفقاً لما ذكره موقع Health Line الطبي الأمريكي، فإن تأثيرات الشبع لبيضة واحدة يمكن أن تدوم خلال الـ36 ساعة القادمة من توقيت تناولها.

وأضاف الموقع أنّ البيض غني بالمواد الغذائية ويشبع بشكل لا يصدق، ويرجع ذلك أساساً إلى محتواه العالي من البروتين، ومن المعروف أن الأطعمة الغنية بالبروتين تقلل الشهية وتزيد من الشعور بالشبع مقارنة بالأطعمة التي تحتوي على نسبة أقل من البروتين.

2- البطاطس المسلوقة

أما موقع High Fiber Creamer، فقد أكد أنّ البطاطس مصدر جيد جدًا للعديد من الفيتامينات والمعادن، كما أنها تحتوي على كمية عالية جدًا من الألياف والبروتين مع عدم وجود دهون تقريبًا.

إضافة إلى ذلك فإن البطاطس أيضاً مُرضية للغاية، بسبب مثبط البروتيناز الذي يساعد على كبح الشهية.

3- اللحوم

تماماً مثل البيض، يحتوي اللحم على نسبة عالية من البروتين الذي يجعلك ممتلئاً لفترة أطول.

وبالمقارنة مع أولئك الذين يتناولون وجبات عالية الكربوهيدرات، فإن الأشخاص الذين يتناولون لحم البقر الغني بالبروتين أثناء الغداء سيأكلون أقل بنسبة 12% أثناء العشاء، وهو ما يجعلها أيضاً مناسبة لوجبات السحور.

4- السبانخ

تحتوي السبانخ على شيء يسمى ثايلاكويدات يؤثر على الهرمونات المرتبطة بالشبع، إذ يمكن أن يبطئ هضم الدهون، مما يؤدي إلى الحد من الجوع والرغبة في الأكل.

وبما أنها غنية بالألياف والماء، فإنها تعمل على زيادة الشعور بالامتلاء والشبع، فضلاً عن أنها قليلة في السعرات الحرارية.

كما تساعد السبانخ على تعزيز صحة الجهاز الهضمي؛ وذلك لما تحتوي عليه من كمية كبيرة من الألياف والسوائل الضرورية لتحسين عملية الهضم وحركة الأمعاء، ومنع الإمساك.

5- دقيق الشوفان

دقيق الشوفان منخفض السعرات الحرارية، وهو مصدر جيد للألياف، خاصةً الألياف القابلة للذوبان التي تسمى بيتا جلوكان والتي تطلق هرمونات الشبع.

وبالتالي فإن الأشخاص الذين يتناولون دقيق الشوفان في وجبة الإفطار يميلون إلى تناول سعرات حرارية أقل على مدار اليوم، مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون حبوب الإفطار بانتظام.

6- التفاح

ووفقاً لما ذكره موقع Parhlo Food، تحتوي هذه الفاكهة المذهلة على نسبة عالية من الألياف ونسبة عالية من الماء، ولها عمل مزدوج في الحفاظ على رطوبتك طوال اليوم، وكذلك ملء بطنك خلال شهر رمضان.

7- الزبادي

تساعد إضافة الفاكهة إلى الزبادي في الحفاظ على كميات صحية من الماء في جسمك، وتطهير كل الأطعمة الثقيلة التي يتناولها الناس لملء بطونهم عند الصيام.

8- الموز

بما أن الموز مليء بالبوتاسيوم، فإن هذه الفاكهة تساعد على تقليل العطش، وهي عنصر أساسي يحتوي على العناصر الغذائية التي تجعلك رطباً.

ومن فوائد الموز المهمة المتعلقة بالشبع، أنه غني بالألياف، إضافة إلى أنه غني بالنشا، وكلاهما يساهمان بهذا الشعور.

9- المكسرات

وفقاً لـHealth Line تحتوي العديد من المكسرات على نسبة عالية من الألياف، التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالأمراض، وتساعدك على الشعور بالشبع، وتقليل امتصاص السعرات الحرارية، وتحسين صحة الأمعاء.

10- الخيار

بنسبة 96% من الماء، يأتي الخيار على رأس القائمة من حيث الخضراوات ذات المحتوى المائي العالي، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان والتي تذوب في نسيج يشبه الهلام بأمعائك، مما يساعد على إبطاء عملية الهضم، وفقاً لما ذكره موقع Motivation.

يساعدك هذا على الشعور بالشبع فترة أطول، وهو أحد الأسباب التي تجعل الأطعمة الغنية بالألياف تساهم في الشعور بالامتلاء خلال ساعات الصيام.

وأخيراً، يجب أن نذكّرك ببعض المأكولات التي يجب الابتعاد عنها في وجبة السحور، مثل الأطعمة المقلية، إضافة إلى الأطعمة شديدة الملوحة أو الحارة، مثل رقائق البطاطس، والتي تسبب العطش والنفخة وليس الامتلاء.