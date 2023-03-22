الأمير القطري يزيد عرضه مع احتدام المنافسة لشراء “الشياطين الحمر”

يستعد أبرز الساعين لشراء نادي مانشستر يونايتد، الأربعاء، لإرسال عروض محسّنة قبل التاسعة مساء بتوقيت غرينيتش، كما قال أشخاص مطلعون على الأمر، حيث تتصاعد المعركة على إحدى أكبر الصفقات الرياضية بالعالم.

وكشف تقرير لوكالة بلومبرغ أن الكونسورتيوم القطري بقيادة الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، نجل رئيس الوزراء القطري السابق، ورئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي (أحد البنوك الرائدة في الدولة) سيقدم عرضا بنحو 5.5 مليار دولار.









والمنافس الرئيسي للكونسورتيوم القطري، هو الملياردير البريطاني ومشجع مانشستر يونايتد، جيم راتكليف، الذي من المتوقع أيضا أن يحسن عرضه الأول، والذي كان أقل من الذي اقترحه القطريون.

ويتنافس الاثنان على شراء النادي الشهير بالدوري الإنكليزي الممتاز من عائلة غلايزرز الأميركية، التي عرضته للبيع قبل فترة.

ويعد مانشستر يونايتد واحدا من أغنى الأندية في عالم الرياضة وأحد أنجح الأندية في تاريخ كرة القدم.

ومن المتوقع أن تحطم صفقة الاستحواذ على النادي الإنكليزي العريق، الأرقام القياسية لأكبر عملية بيع للأندية الرياضية، مقابل نحو 6.4 مليارات دولار، بينما تسعى عائلة غلايزرز، إلى تقييم يصل إلى ثمانية مليارات دولار.

وارتفعت أسهم مانشستر يونايتد بنسبة 4.9٪ في الساعة 1:24 مساء الأربعاء، في نيويورك، عند أعلى مستوى منذ فبراير.

وبينما تبقى المداولات جارية، لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن أي زيادة في العطاءات.

وفي حين أن الشيخ جاسم وراتكليف، هما الطرفان الوحيدان اللذان أعلنا نيتهما شراء مانشستر يونايتد، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يدخل المعركة مشترون جدد على حد تعبير بلومبرغ.

وهناك قلق متزايد في بعض الأوساط من أن غلايزرز، الذين يمتلكون مانشستر يونايتد منذ 2005، سيقررون في نهاية المطاف رفض البيع المباشر وبدلا من ذلك، يعقدون صفقة مع المستثمرين تسمح لهم بالبقاء في موقع المسؤولية، وفقا لما ذكره أشخاص مطلعون للوكالة.

وقدّر آدم سومرفيلد، المتخصص في الاستثمار الرياضي في شركة Certus Capital، أن أي عرض لمانشستر يونايتد يجب أن يتجاوز 5 مليارات دولار ليكون ناجحا.

وهذا من شأنه أن يجعل الصفقة المرتقبة، واحدة من أكبر الصفقات على الإطلاق، حيث من المتوقع أن تتجاوز الـ 4.65 مليار دولار التي دفعتها العام الماضي مجموعة بقيادة شركة وول مارت الأميركية، لفريق دنفر برونكوس الذي ينشط في دوري كرة القدم الأميركية (NFL).