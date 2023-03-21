الإدعاء الفرنسي على رياض سلامة بات وشيكاً

بعد انتهاء الوفد القضائي الأوروبي من التحقيق مع رياض سلامة في نهاية الأسبوع الماضي، أبلغت القاضية الفرنسية أود بورسي سلامة استدعاءه إلى باريس في منتصف شهر أيّار المقبل دون تحديد الصفة التي سيمثل بها أمامها، ما يرجّح فرضيّة عقد هذه الجلسة خصيصاً لإبلاغه قرار الادعاء عليه.

وسيمثل خلال نيسان المقبل كلٌّ من رجا سلامة وماريان الحويّك أمام الوفد القضائي الأجنبي في بيروت، كما جرى مع رياض سلامة خلال الأسبوع الماضي. وهذا ما سيسمح باستكمال معطيات الملف قبل تقديم الادعاء في أيّار، كما سيسمح بالادعاء على رجا وماريان في فرنسا، إلى جانب حاكم مصرف لبنان.









ومن المرجّح أن يتم التذرّع بمذكرات منع السفر الصادرة بحق سلامة، للحؤول دون توجّهه إلى فرنسا في أيّار، خشية احتمال توقيفه هناك

ميغافون