رعد: هذه رسالتنا لمن يراهن على لي ذراع اهلنا

رعى رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد الاحتفال الذي أقامته مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لتدشين “مشروع تطوير وتأهيل منشآت نبع الطاسة”، الذي نفذ بالشراكة مع اليونيسف وبتمويل من المانيا من خلال البنك الالماني للتنمية KfW.









وقال رعد: “نبارك نجاح هذا المشروع الحيوي، كما نبارك كل جهود القيمين على هذا المشروع، مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ومديرها الدكتور وسيم ضاهر واتحاد بلديات اقليم التفاح ومنظمة اليونيسف”.

واضاف: “ان حسن الاستثمار والبركة الالهية واستدرار خيرات الارض انما هو رهن باستقامة التخطيط والقيادة السياسية وحسن الاستثمار والادارة وحسن التعاون بين المؤسسة والمستهلك، وكل ذلك يحتاج الى استقامة تحول دون الطمع لتحقيق المصالح الخاصة على حساب المنفعة العامة”.

وتابع: “نحن اذ نفتتح هذا المشروع الذي يعود بالخير ان شاء الله، نشهد ظروفا قاسية، ومن بركات هذا المشروع ان ينجز في هذه الازمة والشدة”.

وقال: “ان الذين يتلاعبون بلقمة عيش الناس وبسعر العملة الوطنية، ويراهنون على أن يأتي رئيس للجمهورية بناء لاستخدامهم لهذا الاسلوب، هذا الامر لن يفيد مع شعبنا. الذي يأتي بالرئيس هو روح اهلنا الوطنية التي قاومت العدو ووضعته في قفص ردع ولا يمكن ان يشن حربا على بلدنا، وهذه الروح هي التي ستنتصر وستمكث في نفوس أهلنا. هذه هي رسالتنا التي نريد ان نوصلها الى كل من يراهن اليوم، انه بالضغط يستطيع لي ذراع اهلنا، الذي يحفظ السيادة بدمه ويقدم التضحيات عبر المقاومة لنصرة هذا البلد والدفاع عن امنه واستقراره”.

وختم: “كلنا نطمح ان نعيش الامن والاستقرار في ظل سيادة وحرية لشعبنا، وفي ظل اعتزاز بكرامتنا الوطنية ولن تنفع كل الاساليب في ثنينا”.