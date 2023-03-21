الخميس أول أيام شهر رمضان في 11 دولة عربية.. من بينها مصر وفلسطين ودول الخليج

أعلنت 11 دولة عربية أن الخميس 23 مارس/آذار 2023، أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك وفق بيانات رسمية عن تلك الدول مساء اليوم الثلاثاء.

وصدرت بيانات عن مصر وفلسطين وسوريا والسودان واليمن والعراق والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين، باستثناء سلطنة عُمان التي قالت إنها تستطلع الهلال.









وفي السعودية، أعلنت دائرة الأهلة في المحكمة العليا، أن “الخميس غرة شهر رمضان بعد تعذر رؤية هلاله”، وفق بيان للديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء الرسمية “واس”.

كما يحل رمضان الخميس في كل من قطر والإمارات، بعد تعذر رؤية الهلال وفق بيانات رسمية للأوقاف القطرية ولجنة التحري الإماراتية.

وأعلن العراق واليمن والكويت والبحرين، حلول شهر رمضان الخميس، بعد تعذر هلاله، وفق بيانات لهيئتي الرؤية الشرعية الكويتية والبحرينية، وديوان الوقف السني العراقي والأوقاف اليمنية.

ويحل رمضان الخميس، في مصر وفلسطين والسودان، وسوريا، بعد تعذر رؤية هلاله، وفق تصريحات متلفزة للمفتي الفلسطيني محمد حسين، والمصري شوقي علام، ومجمع الفقه الإسلامي السوداني، وبيان عن أوقاف النظام السوري.

ومساء الثلاثاء تشهد معظم الدول العربية والإسلامية تحري هلال شهر رمضان، فيما قالت الأوقاف العمانية في بيان مؤخراً إنها ستستطلع الهلال مساء الأربعاء.