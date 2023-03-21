شي وبوتين يعلنان “حقبة جديدة” في العلاقات الروسية- الصينية

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ، الثلاثاء، أنه وقّع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفاقا يهدف إلى إدخال العلاقات بين بلديهما “حقبة جديدة” من التعاون.

وقال شي في حضور بوتين إثر محادثات في الكرملين “وقعنا إعلانا حول تعميق الشراكة الاستراتيجية وعلاقات ثنائية تدخل حقبة جديدة”.









وأشاد بوتين بالعلاقات “الخاصة” بين بكين وموسكو والتي تظهر وحدتهما في مواجهة الغربيين.

وقال بوتين في الكرملين إلى جانب شي “الإعلانان اللذان وقعناهما يعكسان الطبيعة الخاصة للعلاقات الروسية الصينية التي تعد نموذجا للشراكة الحقيقية والتفاعل الاستراتيجي”.

وأضاف الرئيس الروسي أن المحادثات مع نظيره الصيني كانت “ناجحة وبناءة” وأنه يأمل أن يظل على اتصال مستمر مع شي في المستقبل.

وفي ختام يوم من المحادثات بين الزعيمين، قال بوتين إن الصين وروسيا وقعتا اتفاقات حول التعاون الاستراتيجي وإن إمدادات الطاقة الروسية إلى الصين ستزيد.

وقال بوتين للزعيم الصيني في وقت سابق من اليوم الثلاثاء إن موسكو مستعدة لمساعدة الشركات الصينية على أن تحل محل الشركات الغربية التي غادرت روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا.

موسكو مستعدة لمساعدة الشركات الصينية على أن تحل محل الشركات الغربية التي غادرت روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا

وفي اليوم الثاني من زيارة شي الرسمية لموسكو، قال بوتين أيضا إن الزعيمين ناقشا مقترح خط أنابيب باور أوف سيبيريا2 الذي سينقل الغاز الروسي إلى الصين.

وسينقل خط الأنابيب المقترح 50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا من روسيا إلى الصين عبر منغوليا. وطرحت موسكو الفكرة منذ سنوات، لكنها اكتسبت زخما مع لجوء روسيا إلى الصين لتحل محل أوروبا كعميل رئيسي للغاز.

وقال بوتين في تصريحات أذاعها التلفزيون موجها كلامه لشي “أنا مقتنع بأن تعاوننا متعدد الأوجه سيواصل التطور لصالح شعوب بلدينا”، مضيفا أن روسيا “مورد استراتيجي” للنفط والغاز والفحم للصين.

وقال شي إنه يتعين على الصين وروسيا العمل بشكل أوثق لدفع “التعاون العملي” قدما إلى الأمام.

وقال شي لبوتين وفقا لخدمة تلفزيون هونغ كونغ المدفوعة “يمكن رؤية الثمار المبكرة لتعاوننا، فيما يتحقق مزيد من التعاون”.

وتزود شركة غازبروم الروسية بالفعل الصين بالغاز عبر خط أنابيب باور أوف سيبيريا بموجب صفقة مدتها 30 عاما بقيمة 400 مليار دولار تم تدشينها في نهاية عام 2019. ويمتد خط الأنابيب هذا نحو ثلاثة آلاف كيلومتر.

وما زالت صادرات روسيا من الغاز إلى الصين تمثل جزءا صغيرا من الرقم القياسي الذي بلغ 177 مليار متر مكعب الذي صدرته روسيا إلى أوروبا بين عامي 2018 و2019. ومنذ اندلاع الصراع في أوكرانيا في فبراير شباط 2022 تقلصت الكميات المصدرة إلى أوروبا لتصل إلى نحو 62 مليار متر مكعب عام 2022.

وقال بوتين اليوم الثلاثاء إن روسيا سترسل إلى الصين ما لا يقل عن 98 مليار متر مكعب من الغاز بحلول عام 2030.