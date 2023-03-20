الدولار يحلّق… وأسعار المنتجات ترتفع بشكل جنوني

ارتفاع صاروخي وغير مسبوق سجّله سعر صرف #الدولار، أدّى إلى فوضى في الأسواق، وارتفاع أسعار المنتجات، سيما الأساسية منها، ك#الخبز و#المحروقات، وذلك في ظل استمرار إضراب المصارف وتوقّف منصّة “صيرفة” عن العمل.

وسجّل سعر صرف الدولار ارتفاعاً كبيراً في غضون ساعات قليلة، بلغ 5 آلاف ليرة، فوصل سعر الدولار إلى 120 ألفاً عصر اليوم، بعدما كان 115 ألفاً صباحاً.









وعلى الإثر، ارتفات أسعار المحروقات كلها، وأصدرت مديرية النفط في وزارة الطاقة جدول أسعار جديد للمحروقات، جاء على الشكل التالي:

بنزين 95: 2106.000 (+62000)

بنزين 98: 2158.000 (+66000)

المازوت: 1992.000 (+60000)

الغاز: 1403.000 (+42000)

وإلى ذلك، فإن سعر ربطة الخبز لحق بالدولار أيضاً، وحددت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر ربطة الخبز كالآتي:

ربطة الخبز المتوسطة 822 غراما بـ42,000 ليرة.

ربطة الخبز الكبيرة 1013 غراما بـ50,000 ليرة.

كذلك الأمر، ارتفعت أسعار المنتجات في المحلات التجارية والسوبرماركت، بسبب ارتفاع سعر الصرف.

وفي سياق متصل، وبسبب الفوضى الاقتصادية والشلل السياسي، دعت النائبة بولا يعقوبيان المواطنين للاعتصام، الأربعاء المقبل، في ساحة رياض الصلح، احتجاجاً على الواقع.